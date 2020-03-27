#Букви публікують фотографії спорожнілих міст.
Карантин через коронавірус розігнав по домівках жителів багатьох міст по всьому світу: на порожніх вулицях тепер рідко можна зустріти людей.
Подивіться, на що перетворилися вулиці найзнаменитіших міст світу. Тут більше немає ні туристів, ні машин.
Лондон. Так виглядає година пік у великому мегаполісі.
Мюнхен. Метро без пасажирів.
Пекін. Самотня закусочна, відома своїм нічним життям.
Каракас. Другий день загальнонаціонального карантину Венесуели.
Лос Анджелес. Незмінний океан, ледь впізнаваний пляж в Санта-Моніці.
Барселона. Голуби на Лас Рамблас.
Нью Джерсі. Американська закусочна в Вест Орандж була відкрита – але тільки на винос.
Срінагар, Індія. У туристичний сезон – без туристів, човни – без пасажирів.
Бангкок. Вулиці страху міста, популярному серед китайських гостей з Ухані.
Берлін. Тримайте дистанцію, закликає уряд Німеччини.
Нью-Делі. День ярмарки в Червоному форте.
Рим. Вид з Іспанських сходів.
Вашингтон. Навіть сезон цвітіння вишні не притягнув відвідувачів в Меморіал Лінкольна.
Токіо. Коли світ перестає подорожувати.
Сеул. Спалах в Південній Кореї протягом декількох тижнів був найстрашніший за межами Китаю.
Сіетл. Купити хот-дог так само мало шансів, як і відвідати Спейс Нідл.
Мілан. Навільі, де міланці часто збираються в кінці дня.
Сан Франциско. Жителям Каліфорнії було наказано залишатися вдома.
Пакистан. Ніяких друзів
Фото: New York Times
Карантин в Афінах
Фото: LOUISA GOULIAMAKI/GETTY
Нью-Йорк
Фото: Reuters
Вашингтон
Лос-Анджелес
Рим
Фото: AFP
Сеул
Фото: NurPhoto / Getty Images
Тенеріфе
Фото: AP
Ухань
Фото: NPR
Вид на площу Дуомо в Мілані
Пустельний діловий район Дефанс в Парижі
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