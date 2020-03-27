Більшість світових столиць, великих міст і цілих країн закриті на карантин у зв'язку з розповсюдженням епідемії коронавірусу.

#Букви публікують фотографії спорожнілих міст.

Карантин через коронавірус розігнав по домівках жителів багатьох міст по всьому світу: на порожніх вулицях тепер рідко можна зустріти людей.

Подивіться, на що перетворилися вулиці найзнаменитіших міст світу. Тут більше немає ні туристів, ні машин.

Лондон. Так виглядає година пік у великому мегаполісі.

Мюнхен. Метро без пасажирів.

Пекін. Самотня закусочна, відома своїм нічним життям.

Каракас. Другий день загальнонаціонального карантину Венесуели.

Лос Анджелес. Незмінний океан, ледь впізнаваний пляж в Санта-Моніці.

Барселона. Голуби на Лас Рамблас.

Нью Джерсі. Американська закусочна в Вест Орандж була відкрита – але тільки на винос.

Срінагар, Індія. У туристичний сезон – без туристів, човни – без пасажирів.

Бангкок. Вулиці страху міста, популярному серед китайських гостей з Ухані.

Берлін. Тримайте дистанцію, закликає уряд Німеччини.

Нью-Делі. День ярмарки в Червоному форте.

Рим. Вид з Іспанських сходів.

Вашингтон. Навіть сезон цвітіння вишні не притягнув відвідувачів в Меморіал Лінкольна.

Токіо. Коли світ перестає подорожувати.

Сеул. Спалах в Південній Кореї протягом декількох тижнів був найстрашніший за межами Китаю.

Сіетл. Купити хот-дог так само мало шансів, як і відвідати Спейс Нідл.

Мілан. Навільі, де міланці часто збираються в кінці дня.

Сан Франциско. Жителям Каліфорнії було наказано залишатися вдома.

Пакистан. Ніяких друзів

Фото: New York Times

Карантин в Афінах

Фото: LOUISA GOULIAMAKI/GETTY

Нью-Йорк

Фото: Reuters

Вашингтон

Лос-Анджелес

Рим

Фото: AFP

Сеул

Фото: NurPhoto / Getty Images

Тенеріфе

Фото: AP

Ухань

Фото: NPR

Вид на площу Дуомо в Мілані

Пустельний діловий район Дефанс в Парижі