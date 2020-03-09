Світовий бренд Marc Jacobs провів рекламні зйомки для колекції Весна/Літо 2020 в місті Кременчук, що на Полтавщині.

Про це повідомляється в Instagram бренду Marc Jacobs.

“Зустрічайтеся з Мельничуками. Саша Мельничук повертається додому до України, місто Кременчук, аби возз’єднатися з родиною та друзями”, – йдеться у підписі до фото.



У фотосесії в речах із колекції Marc Jacobs Весна/Літо 2020 знялися сама Саша, її молодший брат Микита та їхня мама.

Варто зазначити, що стилістом зйомок виступила сама Саша.

На фото нижче Саша Мельничук із мамою:

Цю рекламу для Marc Jacobs знімала фешн-фотограф Саша Фролова. Вони і раніше працювала з цим брендом. Фролова у своєму Instagram опублікувала кілька знімків, яких немає на офіційній сторінці Marc Jacobs.

Саша Мельничук зі своєю бабусею:

Зйомка в початковій школі. Саша сидить на плечі свого двоюрідного брата:

Фото: Sasha Frolova

Саша Мельничук народилася у 1993 році в місті Кременчук, що на Полтавщині, а через три роки разом з родиною переїхала до Праги. Нині Саша живе в Парижі і працює зі світовими брендами. Вона брала участь в показах Yeezy, Rick Owens, Giambattista Valli, Jeremy Scott, а також в зйомках для Vetements, Gosha Rubchinskiy та інших брендів.

Marc Jacobs – американський бренд, заснований Марком Джейкобсом і маркетологом Робертом Даффі у 1984 році. Марка входить до складу фешн-конгломерату LVMH.