Про це повідомляється в Instagram бренду Marc Jacobs.
“Зустрічайтеся з Мельничуками. Саша Мельничук повертається додому до України, місто Кременчук, аби возз’єднатися з родиною та друзями”, – йдеться у підписі до фото.
У фотосесії в речах із колекції Marc Jacobs Весна/Літо 2020 знялися сама Саша, її молодший брат Микита та їхня мама.
Варто зазначити, що стилістом зйомок виступила сама Саша.
На фото нижче Саша Мельничук із мамою:
Цю рекламу для Marc Jacobs знімала фешн-фотограф Саша Фролова. Вони і раніше працювала з цим брендом. Фролова у своєму Instagram опублікувала кілька знімків, яких немає на офіційній сторінці Marc Jacobs.
Саша Мельничук зі своєю бабусею:
Зйомка в початковій школі. Саша сидить на плечі свого двоюрідного брата:
Фото: Sasha Frolova
Саша Мельничук народилася у 1993 році в місті Кременчук, що на Полтавщині, а через три роки разом з родиною переїхала до Праги. Нині Саша живе в Парижі і працює зі світовими брендами. Вона брала участь в показах Yeezy, Rick Owens, Giambattista Valli, Jeremy Scott, а також в зйомках для Vetements, Gosha Rubchinskiy та інших брендів.
Marc Jacobs – американський бренд, заснований Марком Джейкобсом і маркетологом Робертом Даффі у 1984 році. Марка входить до складу фешн-конгломерату LVMH.
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