У п’ятницю, 27 листопада, у Києві відбувся марш до Всесвітнього дня без хутра, який має на меті привернути увагу до жорстокості хутрової індустрії та закликати споживачів не робити необдуманих покупок в цей день.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти з плакатами пройшлися вулицею Велика Васильківська, бо саме там розташовано найбільше магазинів з хутряним одягом.

Організатори акції наголошують, що в Україні, зазвичай, знижки “Чорної п’ятниці” починаються ще з понеділка і рідко сягають хоча б 50 %, проте кожного року все більше мереж роздрібної торгівлі беруть участь у цьому розпродажі та закликають споживачів купувати ще більше.

Водночас, ще у 80-х роках, в США шалені знижки супроводжувалися протестом, що закликав відмовитися від купівлі хутряних виробів. Саме тоді офіційно з’явилася “П’ятниця Без Хутра” (Fur-Free Friday) — акція, що закликає не купувати речі (які можливо й не знадобляться) тільки через те, що на них пропонуються знижки.