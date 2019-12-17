Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На кадрах видно, як деякі протестуючі намагаються спровокувати поліцейських, бризкаючи в них перцевим газом. Хтось тікає від правоохоронців.
Самих поліцейських дуже багато під Радою.
Варто зазначити, що учасники протесту почали встановлювати намет на проїжджій частині на вулиці Грушевського – для цього за допомогою відбійного молотка стали ламати асфальт.
Протестувальники почали встановлювати намети.
Але навіщо псувати асфальт?🙈
Опубліковано Буквы Вівторок, 17 грудня 2019 р.
Поліції вдалося прибрати одну палатку. У відповідь мітингувальники розібрали частину бруківки і стали кидати в поліцію.
За словами одного з учасників мітингу, поліції дали вказівку прибрати намети: “Хлопцям (поліцейським) сказали зняти каски. Потім дали команду одягнути каски. Вони їх одягли, а потім як зірвалися і побігли. І давай на ті намети, прямо ногами, по людях прямо ногами “.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- Під стінами Верховної Ради, де проходять чотири акції протесту, відбулися сутички.
- В результаті сутичок постраждали двоє правоохоронців.
- #Букви опублікували відео сутичок.