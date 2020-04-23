У Бебжаньському національному парку, найбільшому у Польщі, горять торфовища - вогонь охопив близько 8 тис. гектарів, і дим уже досяг околиць Варшави.

Про це повідомляє польський телеканал TVN.

Пожежа в національному парку спалахнула у неділю, 19 квітня. Місцевий житель о 19:27 помітив, що лось тікає, а потім піднімається клуб диму.

“Пожежі в Бебжаньському парку спалахують щороку, але такої масштабної більше десятка років не було. Ситуація дуже серйозна. Це притулок болотних птахів, місце проживання лосів – парк є унікальним для Європи. Ми зробимо все можливе, щоб врятувати це диво природи. Звичайно, грошей на пожежогасіння буде виділено вдосталь. Ми вже виділили пів мільйона злотих (3,4 млн грн)”, – запевнив міністр охорони навколишнього середовища Міхал Вошь.

Фото: Super Express

Наразі не відомо, що спричинило пожежу. Є підозри, що біля парку хтось підпалив траву.

Пожежні нагадують, що палити траву, луки і пустищі заборонено. За це загрожує штраф в розмірі 5000 злотих (34 тис. Грн) і навіть покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Катажина Карпа, представник WWF Polska, зазначає, що природа парку є унікальною.

“Тут гніздиться великий плямистий орел, для якого цей район є єдиним таким притулком у Європейському союзі. В парку також є багато інших рідкісних видів тварин і рослин. Осоки і північні полівки, які живуть в брилах, просто гинуть у вогні. Гуси втратили свої гнізда у вогні, можливо і пташенят, що недавно вилупилися”, – сказала вона.

Пожежа стала найбільшою за всю історію парку, який отримав охоронний статус у 1993 році.