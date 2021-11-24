Столиця України – Київ - опинилася на 4 місці у рейтингу найінстаграмніших місць з об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє видання Travel Noire.

До цього переліку увійшли міста світу з пам’ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які найбільше позначаються у соцмережі Instagram. #Букви покажуть вам десятку кращих.

1 місце посів історичний центр Риму.

Італія є багаторічним улюбленим місцем для мандрівників, і тут є на що подивитися. В історичному центрі міста знаходяться всесвітньо відомі пам’ятки, такі як Колізей, фонтан Треві, Пантеон і Римський форум.

2 місце – Ріо-де-Жанейро

Христос-Спаситель є однією з найбільш впізнаваних пам’яток Ріо-де-Жанейро. Тож не дивно, що про місто є понад 45 039 569 дописів.

3 місце – Венеція та її живописна лагуна

Кожен куточок Венеції перетворює фото на шедевр – завдяки таким визначним місцям, як площа Сан-Марко, Гранд-канал та Міст зітхань.

4 місце – Київ, столиця України

Любителі архітектури оцінять такі місця, як Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі в історичному центрі Києва. Варті подорожі також добре збережений інтер’єр та колекція мозаїк і фресок, що датуються 11 століттям.

5 місце – історичний центр Флоренції

В історичному центрі Флоренції знаходяться роботи таких гігантів мистецтва, як Брунеллескі, Боттічеллі, Джотто і Мікеланджело. У цьому чарівному місті також є собор Санта-Марія-дель-Фьоре, церква Санта-Кроче, Палаццо Веккіо, галерея Уффіці та Палаццо Пітті.

6 місце – історичний центр Праги

У XIV столітті в Історичному центрі Праги з’явилися такі унікальні пам’ятки, як Градчанський замок, собор Святого Віта, Карлів міст, церкви та палаци.

7 місце – Будапешт

Будапешт, а також береги річки Дунай, квартал Будайського замку та проспект Андраші, Старе село Холлокьо та його околиці, а також Національний парк Хортобадь внесені до Списку Всесвітньої спадщини.

8 місце – Бразиліа

Міст Жуселіно Кубічека – чи не найвпізнаваніше місце у Бразиліа. Однак, там є ще на що подивитися.

9 місце – історичний центр Санкт-Петербурга

У Санкт-Петербурзі є понад 400 мостів і мережа каналів.

10 місце – Кіто (столиця Еквадору)

Місто було побудоване на руїнах міста інків у 16 ​​столітті та знаходиться на висоті 2850 метрів над рівнем моря.