Про це повідомляє видання Travel Noire.
До цього переліку увійшли міста світу з пам’ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які найбільше позначаються у соцмережі Instagram. #Букви покажуть вам десятку кращих.
1 місце посів історичний центр Риму.
Італія є багаторічним улюбленим місцем для мандрівників, і тут є на що подивитися. В історичному центрі міста знаходяться всесвітньо відомі пам’ятки, такі як Колізей, фонтан Треві, Пантеон і Римський форум.
2 місце – Ріо-де-Жанейро
Христос-Спаситель є однією з найбільш впізнаваних пам’яток Ріо-де-Жанейро. Тож не дивно, що про місто є понад 45 039 569 дописів.
3 місце – Венеція та її живописна лагуна
Кожен куточок Венеції перетворює фото на шедевр – завдяки таким визначним місцям, як площа Сан-Марко, Гранд-канал та Міст зітхань.
4 місце – Київ, столиця України
Любителі архітектури оцінять такі місця, як Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі в історичному центрі Києва. Варті подорожі також добре збережений інтер’єр та колекція мозаїк і фресок, що датуються 11 століттям.
5 місце – історичний центр Флоренції
В історичному центрі Флоренції знаходяться роботи таких гігантів мистецтва, як Брунеллескі, Боттічеллі, Джотто і Мікеланджело. У цьому чарівному місті також є собор Санта-Марія-дель-Фьоре, церква Санта-Кроче, Палаццо Веккіо, галерея Уффіці та Палаццо Пітті.
6 місце – історичний центр Праги
У XIV столітті в Історичному центрі Праги з’явилися такі унікальні пам’ятки, як Градчанський замок, собор Святого Віта, Карлів міст, церкви та палаци.
7 місце – Будапешт
Будапешт, а також береги річки Дунай, квартал Будайського замку та проспект Андраші, Старе село Холлокьо та його околиці, а також Національний парк Хортобадь внесені до Списку Всесвітньої спадщини.
8 місце – Бразиліа
Міст Жуселіно Кубічека – чи не найвпізнаваніше місце у Бразиліа. Однак, там є ще на що подивитися.
9 місце – історичний центр Санкт-Петербурга
У Санкт-Петербурзі є понад 400 мостів і мережа каналів.
10 місце – Кіто (столиця Еквадору)
Місто було побудоване на руїнах міста інків у 16 столітті та знаходиться на висоті 2850 метрів над рівнем моря.
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