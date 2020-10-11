Сьогодні, 11 жовтня, на Майдані Незалежності у Києві небайдужі містяни провели акцію солідарності на підтримку білоруських політв'язнів.

Про це повідомляють #Букви.

Своєю акцією учасники хочуть “привернути увагу міжнародної спільноти до тієї дикості, що зараз відбувається в Білорусі”.

Кияни тримали в руках плакати з написами: “Свободу білоруським політв’язням”, “Руки геть від Білорусі”.

До акції приєдналося близько сотні людей. Вони утворили “живий ланцюг” вздовж вулиці Хрещатик.

Фото: #Букви

Розпочалася акція о 14:00, а завершилася о 16:00.