Про це повідомляють #Букви.
Своєю акцією учасники хочуть “привернути увагу міжнародної спільноти до тієї дикості, що зараз відбувається в Білорусі”.
Кияни тримали в руках плакати з написами: “Свободу білоруським політв’язням”, “Руки геть від Білорусі”.
До акції приєдналося близько сотні людей. Вони утворили “живий ланцюг” вздовж вулиці Хрещатик.
Фото: #Букви
Розпочалася акція о 14:00, а завершилася о 16:00.
- 11 жовтня в Мінську перед початком акцій протесту почали затримувати людей і журналістів.