Сьогодні, 2 червня, на горі Піп Іван у Карпатах сонячно - небо ясне. На вершинах лежить сніг.

Про це у Facebook написав житель Калуша Василь Фицак.

“Сьогодні чудовий ранок на Поп Івані, але чи можна назвати його літнім?” – написав він і опублікував фотографії пейзажів.

На кадрах видно, що вершини гір покриті шапками снігу.

Фото: Василь Фицак/Facebook

Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний 13 м / с. Температура повітря -4 ° С.