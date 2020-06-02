Про це у Facebook написав житель Калуша Василь Фицак.
“Сьогодні чудовий ранок на Поп Івані, але чи можна назвати його літнім?” – написав він і опублікував фотографії пейзажів.
На кадрах видно, що вершини гір покриті шапками снігу.
Фото: Василь Фицак/Facebook
Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний 13 м / с. Температура повітря -4 ° С.
- 27 травня в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський хурделиця, видимість була обмежена до 50 м.
- Раніше повідомлялося, що у високогір’ї Карпат намело майже півметра снігу.