Про це повідомляється на сайті журналу.

National Geographic обрав 100 кращих з понад два мільйони фотографій від 106 фотографів.

Сходження Алекса Хоннольда без мотузок або захисного спорядження по тріщині на 3000-футовому південно-західному схилі Ель-Капітана, що в каліфорнійській долині Йосеміті. Хоннольд здійснив подвиг 3 червня 2017 року.

Осиротілий жираф нюхає співробітника заповідника Сарара на півночі Кенії. Пастухи знайшли жирафеня і передали його в Сарару, відому тим, що виходжують осиротілих ссавців і повертають їх у дику природу. Тепер молодий жираф живе в дикому стаді.

Петронелла Чігумбура, член Акашінга – некомерційного підрозділу по боротьбі з браконьєрством, що складається виключно з жінок – практикує методи розвідки в Зімбабвійському чагарнику.

Самець слона в Мозамбікському національному парку Горонгоса.

Морські піхотинці повинні бути в змозі нести один одного в разі потреби. Габріель Грін несе такого ж морського піхотинця. Табір Лежен, Північна Кароліна. З 38 000 новобранців, які надходять до корпусу щороку, близько 3500 складають жінки.

Занурене в полівініловий спирт тіло Сьюзен Поттер підготовлено до заморожування. Вона пожертвувала своє тіло науці. Труп розрізали на 27 000 частин і сфотографували. Потім створили віртуальний труп, який допоможе в навчанні студентів-медиків.

Покупці вибирають тварин на ринку худоби та відправляють їх на бійню в Агадесі, Нігер, де забивають верблюдів, кіз, овець та інших тварин, а потім відправляють м’ясникам на продаж.

У Агадесі, Нігер, в школі Ізала навчається близько 1300 учнів.

У Тінуне, Мексика, Беатріс, 18 років, розчісує волосся свого сина Андре після ванни. Беатріс – бджоляр. Майстерність перейняла від свого діда Анастасіо Балана Осальде.

Судан – останній самець білого південного носорога. Помер у 2018 році. На планеті залишилося всього дві самки цього виду.

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