Видання Vogue зібрало 39 найкращих суконь з церемонії нагородження.

Лупита Ніонго, 2014 рік, плаття від Prada

Джемма Чан, 2019 рік, плаття від Valentino

Джулія Робертс, 2001год, плаття від Valentino

Джессіка Альба, 2006 рік, плаття від Versace

Шарліз Терон, 2004 рік, плаття від Gucci

Грейс Келлі, 1955 рік, плаття від Едіт Хед

Холлі Беррі, 2002 рік, плаття від дизайнера Елі Сааба

Маріон Котійяр, 2008 рік, плаття від Жан Поля Готьє

Лорен Хаттон, 1975 рік, плаття від модельєра Халстона

Сальма Хайек, 1997 рік, плаття від Armani

Кейт Бланшетт, 2011 рік, плаття від Givenchy Couture

Елсі Фішер, 2019 рік, костюм від Thom Browne

Джейн Фонда, 1972 рік, плаття від Ів Сен-Лорана

Мішель Вільямс, 2006 рік, плаття від модельєра Віри Вонг

Вайнона Райдер, 1997 рік, плаття від Chanel

Дженніфер Лоуренс, 2013 рік, плаття від Christian Dior Couture

Ніколь Кідман, 2007 рік, плаття від Balenciaga

Анджеліна Джолі, 2004 рік, плаття від Marc Bouwer

Хіларі Суонк, 2005 рік, плаття від модельєра Гі Ларош

Фей Данауей, 1968 рік, плаття від Теадори Ван Ранкл

Бьорк, 2001 рік, плаття від модельєра Мар’яна Пейоскі

Шер, 1974 рік, плаття від дизайнера Боба Маки

Селін Діон, 1999 рік, костюм від Christian Dior

Марта Плімптон, 1989 рік, у вінтажному платті

Анжеліка Х’юстон, 1975 рік, в платті від Роя Халстон

Клер Дейнс, 1997 рік, плаття від дизайнера Нарцисо Родрігеза

Кемерон Діаз, 2002 рік, плаття від модельєра Еммануеля Унгаро

Гвінет Пелтроу, 2012 рік, плаття від Тома Форда

Ума Турман, 1995 рік, плаття від Prada

Різ Уізерспун, 2006 рік, у вінтажному платті від Christian Dior

Барбра Стрейзанд, 1969 рік, плаття від дизайнера Арнольда Скаазі

Мадонна, 1998 рік, плаття від модельєра Олів’є Тейскенса

Наталі Портман, 2012 рік, у вінтажному платті від Christian Dior

Алісія Вікандер, 2016 рік, плаття від Louis Vuitton

Тільда Суїнтон, 2009 рік, плаття від Lanvin

Мішель Вільямс, 2012 рік, плаття від Louis Vuitton

Вайнона Райдер, 1996 рік, у вінтажному платті

Дженніфер Лоуренс, 2011 рік, плаття від Calvin Klein

Ніколь Кідман, 1997 рік, плаття від Christian Dior Couture