Видання Vogue зібрало 39 найкращих суконь з церемонії нагородження.
Лупита Ніонго, 2014 рік, плаття від Prada
Джемма Чан, 2019 рік, плаття від Valentino
Джулія Робертс, 2001год, плаття від Valentino
Джессіка Альба, 2006 рік, плаття від Versace
Шарліз Терон, 2004 рік, плаття від Gucci
Грейс Келлі, 1955 рік, плаття від Едіт Хед
Холлі Беррі, 2002 рік, плаття від дизайнера Елі Сааба
Маріон Котійяр, 2008 рік, плаття від Жан Поля Готьє
Лорен Хаттон, 1975 рік, плаття від модельєра Халстона
Сальма Хайек, 1997 рік, плаття від Armani
Кейт Бланшетт, 2011 рік, плаття від Givenchy Couture
Елсі Фішер, 2019 рік, костюм від Thom Browne
Джейн Фонда, 1972 рік, плаття від Ів Сен-Лорана
Мішель Вільямс, 2006 рік, плаття від модельєра Віри Вонг
Вайнона Райдер, 1997 рік, плаття від Chanel
Дженніфер Лоуренс, 2013 рік, плаття від Christian Dior Couture
Ніколь Кідман, 2007 рік, плаття від Balenciaga
Анджеліна Джолі, 2004 рік, плаття від Marc Bouwer
Хіларі Суонк, 2005 рік, плаття від модельєра Гі Ларош
Фей Данауей, 1968 рік, плаття від Теадори Ван Ранкл
Бьорк, 2001 рік, плаття від модельєра Мар’яна Пейоскі
Шер, 1974 рік, плаття від дизайнера Боба Маки
Селін Діон, 1999 рік, костюм від Christian Dior
Марта Плімптон, 1989 рік, у вінтажному платті
Анжеліка Х’юстон, 1975 рік, в платті від Роя Халстон
Клер Дейнс, 1997 рік, плаття від дизайнера Нарцисо Родрігеза
Кемерон Діаз, 2002 рік, плаття від модельєра Еммануеля Унгаро
Гвінет Пелтроу, 2012 рік, плаття від Тома Форда
Ума Турман, 1995 рік, плаття від Prada
Різ Уізерспун, 2006 рік, у вінтажному платті від Christian Dior
Барбра Стрейзанд, 1969 рік, плаття від дизайнера Арнольда Скаазі
Мадонна, 1998 рік, плаття від модельєра Олів’є Тейскенса
Наталі Портман, 2012 рік, у вінтажному платті від Christian Dior
Алісія Вікандер, 2016 рік, плаття від Louis Vuitton
Тільда Суїнтон, 2009 рік, плаття від Lanvin
Мішель Вільямс, 2012 рік, плаття від Louis Vuitton
Вайнона Райдер, 1996 рік, у вінтажному платті
Дженніфер Лоуренс, 2011 рік, плаття від Calvin Klein
Ніколь Кідман, 1997 рік, плаття від Christian Dior Couture
- У ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі відбудеться грандіозна подія – 92-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світу “Оскар”.