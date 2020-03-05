Тиждень моди в Парижі завершився грандіозними шоу від Chanel, Miu Miu та Louis Vuitton. Але як завжди погляди були прикуті не тільки до подіумів, але і до гостей показів.

Издание The Vogue показывает лучшие наряды гостей недели моды.

Среди посетителей можно было заметить рэпера Канье Уэста, а также сестер Ким и Кортни Кардашьян, которые появились на публике в нарядах от бренда Balmain.

Фаворитом гостей шоу оказалось пальто – белое, стеганое или же шоколадного оттенка.

Фото: PHIL OH