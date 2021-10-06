Про це повідомляє американський журнал National Geographic.

Цьогоріч National Geographic оголосив переможців фотоконкурсу для мандрівників з усього світу. Конкурс розпочався в березні – за цей час було надіслано тисячі світлин природи, тварин, людей і міст. Локдауни та карантини не змогли вплинути на жагу людей пізнавати планету та ділитися враженнями за допомогою фото.

Члени журі обрали переможців у шести категоріях: дике життя, урбаністика, їжа та подорожі, люди, пейзаж, портфоліо.

Переможець у номінації “Дике життя”: Мітчелл Льюїс

“Всю весну я відвідував Ричмонд-Парк на заході сонця, намагаючись зробити фото у золотавому світлі. Зосередившись на групі кроликів, я нарешті зміг зафіксувати цього малого, який насолоджувався останніми кількома хвилинами світла”, – прокоментував фотограф світлину.

Переможець у номінації “Урбаністика”: Клара Діп Ван Ченг

“Під час поїздки до Валенсії ми зупинилися біля цієї дивовижної будівлі. Я сфотографувала свою подругу Сару, що підіймається по перших сходах горизонтальних платформ, дивлячись на безперервний краєвид, що виходить на краєвид Середземного моря”, – прокоментувала фото переможниця.

Переможець у номінації “Їжа та подорожі”: Нік Кріллі-Харгрейв

“Я зробив цю світлину рано-вранці на складі за ринком Веракрус. Там готують м’ясо і розвантажують товари, які прийшли, тож це напружене місце для знімань. Це гонитва з часом, щоб все підготувати до прибуття покупців, тому всі досить зосереджені — але я помітив цей момент товариської єдності між двома чоловіками, коли вони випотрошували рибу. Коли вони побачили, що я сфотографував їх, один показав на іншого, вимовивши одне слово: “брат”, – прокоментував свою світлину переможець.

Переможець у номінації “Люди”: Клер Уорінг

“Я їхала по півострову Ноцуке, піщаної колоди, що виступала у протоку Немуро на східному узбережжі Хоккайдо. Моєю основною метою було сфотографувати елегантних японських журавлів, величезних морських орлів Стеллера та інших тварин. Море було замерзлим, і кілька рибалок вийшли на затоку, ловили вакасагі (корюшку). Кожен зробив отвір за допомогою шнека і скинув нитку з кольоровими приманками та приманкою. Кілька рибалок поставили невеликі намети для захисту, але ця людина терпіла холодно. Вмостившись на невеликому стільці, він просто сидів — і чекав, виглядаючи дуже замерзлим. Я лягла на лід, щоб зробити фото того, чого я ніколи раніше не бачила”, – описала фото переможниця.

Переможець у номінації “Пейзаж”: Озгун Оздемір

“Я намагався зробити цю світлину місяцями, ніяк не міг заспокоїтися. Цього листопадового дня ми з друзями домовилися зустрітися на пляжі, як зійде сонце, але, перевіривши прогноз, я зрозумів, що це означатиме відсутність ідеальних умов, тому я приїхав на годину раніше, щоб налаштуватися”, – розповів Озгун.

Переможець у номінації “Портфоліо”: Андро Лорія