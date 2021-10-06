Про це повідомляє американський журнал National Geographic.
Цьогоріч National Geographic оголосив переможців фотоконкурсу для мандрівників з усього світу. Конкурс розпочався в березні – за цей час було надіслано тисячі світлин природи, тварин, людей і міст. Локдауни та карантини не змогли вплинути на жагу людей пізнавати планету та ділитися враженнями за допомогою фото.
Члени журі обрали переможців у шести категоріях: дике життя, урбаністика, їжа та подорожі, люди, пейзаж, портфоліо.
Переможець у номінації “Дике життя”: Мітчелл Льюїс
“Всю весну я відвідував Ричмонд-Парк на заході сонця, намагаючись зробити фото у золотавому світлі. Зосередившись на групі кроликів, я нарешті зміг зафіксувати цього малого, який насолоджувався останніми кількома хвилинами світла”, – прокоментував фотограф світлину.
Переможець у номінації “Урбаністика”: Клара Діп Ван Ченг
“Під час поїздки до Валенсії ми зупинилися біля цієї дивовижної будівлі. Я сфотографувала свою подругу Сару, що підіймається по перших сходах горизонтальних платформ, дивлячись на безперервний краєвид, що виходить на краєвид Середземного моря”, – прокоментувала фото переможниця.
Переможець у номінації “Їжа та подорожі”: Нік Кріллі-Харгрейв
“Я зробив цю світлину рано-вранці на складі за ринком Веракрус. Там готують м’ясо і розвантажують товари, які прийшли, тож це напружене місце для знімань. Це гонитва з часом, щоб все підготувати до прибуття покупців, тому всі досить зосереджені — але я помітив цей момент товариської єдності між двома чоловіками, коли вони випотрошували рибу. Коли вони побачили, що я сфотографував їх, один показав на іншого, вимовивши одне слово: “брат”, – прокоментував свою світлину переможець.
Переможець у номінації “Люди”: Клер Уорінг
“Я їхала по півострову Ноцуке, піщаної колоди, що виступала у протоку Немуро на східному узбережжі Хоккайдо. Моєю основною метою було сфотографувати елегантних японських журавлів, величезних морських орлів Стеллера та інших тварин. Море було замерзлим, і кілька рибалок вийшли на затоку, ловили вакасагі (корюшку). Кожен зробив отвір за допомогою шнека і скинув нитку з кольоровими приманками та приманкою. Кілька рибалок поставили невеликі намети для захисту, але ця людина терпіла холодно. Вмостившись на невеликому стільці, він просто сидів — і чекав, виглядаючи дуже замерзлим. Я лягла на лід, щоб зробити фото того, чого я ніколи раніше не бачила”, – описала фото переможниця.
Переможець у номінації “Пейзаж”: Озгун Оздемір
“Я намагався зробити цю світлину місяцями, ніяк не міг заспокоїтися. Цього листопадового дня ми з друзями домовилися зустрітися на пляжі, як зійде сонце, але, перевіривши прогноз, я зрозумів, що це означатиме відсутність ідеальних умов, тому я приїхав на годину раніше, щоб налаштуватися”, – розповів Озгун.
Переможець у номінації “Портфоліо”: Андро Лорія
“Усі зображення було зроблено в Ісландії з маленького літака під час моїх подорожей влітку та восени минулого року. Ісландія унікальна, оскільки має величезну різноманітність ландшафтів на відносно невеликій відстані. Ви можете побачити пустелі, вулкани, льодовики, гори, плетені річки та озера, морське узбережжя та високогір’я — все це за один політ. Це як мініатюрний материк. І який це дивовижний “материк”, – стверджує фотограф.
- Раніше було оголошено фіналістів конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards 2021 з найкумеднішими світлинами тварин.
- Нагадаємо, конкурс World Press Photo оголосив переможців 2021 року.
- Також американський телеканал про живу природу National Geographic офіційно визнав існування п’ятого океану — Південного.
- 11 січня 2021 року “Вікіпедія” обрала найкращі фотографії пам’яток культури України у 2020 році.