Про це розповідає корреспондент #Букв.
Участники акції тримають в руках національні прапори України та історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Люди скандують: “Жыве Беларусь!”.
Після проведення віче на Михайлівській площі участники акції вирушили до посольства Республіки Білорусі, що на вул. М. Коцюбинського, біля метро “Університет”.
Автомобіли, які проїжджають повз колону, сигналять, висловлюючи підтримку.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Закінчити акцію планують о 15:00.
ОНОВЛЕНО о 15:40
Акція під стінами посольства.
У суботу, 15 серпня, в центрі Києва біля Арки дружби народів відбулася акція солідарності на підтримку білоруських протестувальників, не згодних з результатами президентських виборів у цій країні.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.