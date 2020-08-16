В центрі Киева на Михайлівській площі стартувала хода на підтримку білоруського народу.

Про це розповідає корреспондент #Букв.

Участники акції тримають в руках національні прапори України та історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Люди скандують: “Жыве Беларусь!”.

Після проведення віче на Михайлівській площі участники акції вирушили до посольства Республіки Білорусі, що на вул. М. Коцюбинського, біля метро “Університет”.

Автомобіли, які проїжджають повз колону, сигналять, висловлюючи підтримку.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Закінчити акцію планують о 15:00.

ОНОВЛЕНО о 15:40

Акція під стінами посольства.

У суботу, 15 серпня, в центрі Києва біля Арки дружби народів відбулася акція солідарності на підтримку білоруських протестувальників, не згодних з результатами президентських виборів у цій країні.