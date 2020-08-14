Медведчук проти Кіпіані: під судом проходить акція «Захисти Стуса»

Сьогодні, 14 серпня, о 10:00 в Дарницькому районному суді міста Києва розпочалося засідання щодо позову народного депутата від "Опозиційною платформи - За життя" проти журналіста Вахтанга Кіпіані через його книгу "Справа Василя Стуса". Під судом зібралися активісти, які вимагають справедливого рішення.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зазначимо, що Медведчук вимагає заборонити розповсюдження книги Кіпіані “у будь-який спосіб на будь-якій території”, через те, що вона містить “висловлювання, які не відповідають дійсності”.

Журналіст, в свою чергу, вважає позов Медведчука тиском на свободу слова.

Книга “Справа Василя Стуса”, у якій зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента, вийшла друком у травні 2019 року. Віктор Медведчук був державним захисником Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу, проте сам він своєї провини не визнає.

Сьогодні під судом зібралась акція на підтримку автора книги Кіпіані. Активісти виступають, співають пісні, а ті, хто був знайомий зі Стусом, розповідають історії з його життя.

Активісти також скандують “Медведчука під арешт!“.

Нагадаємо, раніше українські інтелектуали закликали уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у справі за позовом Медведчука проти Кіпіані.