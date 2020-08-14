Медведчук проти Кіпіані: під судом проходить акція «Захисти Стуса»

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зазначимо, що Медведчук вимагає заборонити розповсюдження книги Кіпіані “у будь-який спосіб на будь-якій території”, через те, що вона містить “висловлювання, які не відповідають дійсності”.
Журналіст, в свою чергу, вважає позов Медведчука тиском на свободу слова.
Книга “Справа Василя Стуса”, у якій зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента, вийшла друком у травні 2019 року. Віктор Медведчук був державним захисником Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу, проте сам він своєї провини не визнає.
Сьогодні під судом зібралась акція на підтримку автора книги Кіпіані. Активісти виступають, співають пісні, а ті, хто був знайомий зі Стусом, розповідають історії з його життя.
Активісти також скандують “Медведчука під арешт!“.
Нагадаємо, раніше українські інтелектуали закликали уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у справі за позовом Медведчука проти Кіпіані.
- У четвер, 25 червня, в Подільському суді Києва продовжився розгляд справи за позовом Віктора Медведчука, народного депутата від “Опозиційною платформи – За життя”, щодо інтернет-видання #Букви через новину про фільм про Василя Стуса.
- На продовженому попередньому засіданні судом за новими доказами, поданими представником позивача, були затверджені нові відповідачі – власники домену #Букви Петро Терентьєв і Катерина Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду, через що суд ухвалив рішення щодо спрямування матеріалів позову новим відповідачам, виклику їх на судове засідання, яке відбудеться 29 жовтня 2020 року.