Сьогодні в Україні святкують Різдво за юліанським календарем. Гарно вбрані ялинки, подарунки, святковий стіл, колядки - все це невід'ємна частина Різдва. Зірки українського шоу-бізнесу не забувають свої традиції і опублікували свої привітання.

#Букви вирішили заглянути до Instagram зірок.

Відомий український мандрівник Дмитро Комаров і його дружина, модель і Міс-Україна-2016 Олександра Кучеренко Різдво зустріли в Сінгапурі.

У зверненні до шанувальників він вирішив нагадати про свою благодійну ініціативу “Чашка кави”: “У Святий вечір хочу вам подякувати за те, скільки чудес ви зробили в минулому році, беручи участь в благодійній програмі #чашкакофе! Кожен з вас і є справжній чарівник, а разом ми – величезна сила! Тим, хто ще не обзавівся символом цього року, хочу нагадати, що ми з @andre_tan_official запустили в продаж нову благодійну іграшку. Всі гроші від продажу йдуть на допомогу підопічним #чашкакофе. тобто, купуючи собі або на подарунок таку іграш ечную щура, символу року, ви допомагаєте врятувати життя хворої дитини”.

Співак і танцюрист Дмитро Монатік разом з родиною вирушив в теплу Мексику. У Instagram Дмитро та його дружина Ірина поділилися зворушливими знімками з відпочинку зі своїми маленькими синами.

Переможниця “Євробачення-2016” Джамала на своїй сторінці в соцмережі опублікувала зворушливі фото з чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим і маленьким сином Еміром-Рахманом, і написала: “З Різдвом всіх, хто святкує”.

А ще вона разом з Yarmak, Alina Pash, Den da Funk, Laud, Fame, Mr Makoundi заспівала досить оригінальну колядку:

Телеведуча Катерина Осадча опублікувала фотографію зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим, підписавши: “З Різдвом! Нехай всі ваші мрії здійснюються“. Пара на новорічні та різдвяні свята полетіла на Сейшельські острови:

Співачка Ірина Білик на своїй сторінці в Instagram написала: “В цей Різдвяний вечір я бажаю всім своїм шанувальникам добра, я вірю, що ангели принесуть нам всім диво і небесне тепло! Нехай світлі сили цього особливого вечора охороняють вас по життю і вберігають від бід. Різдво чудове і світле свято, наповнене чарівністю. Нехай у ваших домівках завжди панує спокій, тепло і любов! Дякую всім, хто стільки років поруч зі мною, ви – моя найкраща нагорода! З Різдвом, улюблені!”.

Український хореограф Ілона Гвоздьова на своїй сторінці опублікувала зворушливе сімейне фото з чоловіком і дочкою і невелике привітання з Різдвом:

Реп-виконавиця Alyona поділилася з шанувальниками рецептом куті:

ONUKA розповіла, що вона, як і в дитинстві, в цей день вірить в диво: “І от день, коли я знову ловлю себе на думці, що по-дитячому вірю у диво. Чисте і чесне. З Різдвом! І навіть коли втрачаєте надію, опускаєте руки чи падаєте духом, з останніх іскор розпалюйте вогонь у своїх серцях. Нехай його тепло зігріває вас та ваших рідних. Світлого та веселого свята!”

Аліна Паш заспівала колядку, якою її навчив тато:



Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна опублікувала ніжне фото, підписавши його: “З Різдвом!”.

Потап і Настя Каменських опублікували спільне фото з Мексики і написали “З Різдвом” на чотирьох мовах.