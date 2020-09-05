Мера міста Дніпро Бориса Філатова облили зеленкою під час зустрічі з місцевими жителями.

Про це повідомив Філатов.

Це сталося в суботу вдень, 5 вересня, в одному з дворів на лівому березі міста.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Того, хто облив Філатова зеленкою, затримали самі містяни, присутні на зустрічі.

За інформацією місцевих ЗМІ, нападник може працювати на місцевого бізнесмена Олександра Петровського.

Філатов продовжив розмовляти з людьми вже з зеленкою на обличчі та одязі, не перериваючи зустріч.

Він написав, що “мафія не зможе його залякати, і він продовжить зустрічі з людьми”.

Також Філатов вважає, що це зробили “мерзота й ідіоти”.

“Ви можете мене тепер тільки вбити. Тому, що я ніколи не позеленію. Як би вам цього не хотілося. Вам, поганим падл*м, які віддали моє рідне місто на розграбування бандитам і олігархам”, – написав Філатов.

Варто зазначити, що містяни, присутні на зустрічі, зажадали від правоохоронців оперативно відреагувати на інцидент і “зупинити свавілля, яке намагаються розкрутити в Дніпрі люди з кримінальних кіл”.