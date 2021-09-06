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Mercedes-Benz представив серійну версію EQE із запасом ходу в 660 км

Mercedes-Benz представив серійну версію EQE, свого нового електричного седана E-класу, запас ходу якого складає 660 кілометрів.

Понеділок, 6 вересня 2021, 14:38

Про це пише Electrek.

Дизайн авто, безумовно, нагадує модель EQS, оскільки Mercedes дотримується схожого дизайну для своїх електромобілів.

Модель виразно менша – колісна база коротша на 90 міліметрів.

Габаритні розміри аналогічні E-Class, однак внутрішні – набагато більші. Це завдяки електричній архітектурі, що займає менше місця, ніж трансмісія з двигуном внутрішнього згоряння.

Ємність батареї склала 90 кВт/год, що дозволяє проїхати на одному заряді до 660 км. Тому цей седан відмінно підходить для туризму. Зарядна потужність постійного струму до 170 кВт.

Що стосується функцій, EQE використовує багато тих же технологій, що і EQS, зокрема, Hyperscreen, Hepa filter та інші.

Очікується, що найближчим часом виробництво EQE почнеться на заводі Mercedes-Benz в Бремені, а сама модель буде доступна вже цьогоріч.

Вартість автомобіля наразі не повідомляється.

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Теги: фото, EQE, Mercedes-Benz, Mercedes

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