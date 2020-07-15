Сьогодні, 15 липня, у Верховній Раді проходить чергове пленарне засідання. Порядок денний у нардепів насичений: це і призначення чергових місцевих виборів, і оновлення переліку причин для відсутності депутатів, та багато іншого.

#Букви пропонують подивитися, як сьогодні пройшов робочий день в Парламенті.

Так, сьогодні Верховна Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії із відбору кандидатури директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Верховна Рада провалила голосування за суперечливий проєкт постанови про призначення членів конкурсної комісії, яка відбиратиме кандидатуру на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Фото: Ян Доброносов, #Букви

Варто зазначити, що Верховна Рада зняла з розгляду проєкт постанови про утворення нових районів в Україні. Документ ліквідовує 490 районів, які існують зараз, і створює замість них 129.

“Слуги народу” обговорювали зняття документа з розгляду в чаті фракції. Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

А ще народні депутати проголосували за проєкт постанови № 3809 про призначення місцевих виборів. Так, чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.

А ще народні депутати в першому читанні проголосували за оновлення списку поважних причин відсутності нардепів.

Нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський не упустив шанс поласувати шоколадом у сесійній залі.

Народний депутат від “Слуги народу” Ліза Богуцька в груповому чаті по назвою “Червона лінія” прокоментувала посилання про те, що Портніков пророкує розкол “Слуги народу”.

“Нам ще Портніков не аплодував …”