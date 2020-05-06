Метрополітен Нью-Йорка в ніч на середу, 6 травня, вперше за свою 115-річну історію закрився на кілька годин заради проведення дезінфекції.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Потяги припинили курсувати з 01:00 до 05:00 ранку. У цей час в метрополітені проводили роботи із дезінфекції, щоб запобігти поширенню коронавірусу, після чого поїзди запустили знову.

Раніше метро Нью-Йорка вже закривалося через негоду: у 2011 році через тропічний циклон Айрін і у 2012 році через циклон Сенді. Під час сніжної бурі 2015 року метро припиняло обслуговування пасажирів, але поїзди з обладнанням продовжували курсувати.

Проте теперішнє закриття метрополітену – перше планове за 115-річну історію його роботи (починаючи з 1904 року, коли були відкриті перші підземні ділянки).

Очікується, що на час епідемії коронавірусу подібна дезінфекція з 01:00 до 05:00 ранку проводитиметься регулярно.

На цей період у Нью-Йорку додатково запустили сотні автобусів на нічні рейси.

За даними CNN, кількість пасажирів у метрополітені міста під час епідемії коронавірусу скоротилося на 90 % (у порівнянні з періодом до спалаху). Але досі близько 11 тисяч людей щодня користуються метро з 01:00 до 05:00 ранку.

Фото: CNN

Фото: The New York Times

ДОВІДКА. Метро Нью-Йорка вважається одним із найбільших у світі. Система з’явилася в 1868 році, коли в місті була відкрита надземна (на металевих естакадах) міська залізнична лінія з канатною тягою, замінена в 1871 році на парову, а в 1890 році – на електричну. Перша лінія підземки як такої була запущена в експлуатацію 27 жовтня 1904 року. Сумарна довжина експлуатованих шляхів становить 1370 км.