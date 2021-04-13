Про це повідомляє американський канал CNN.

Зазначається, що понеділок – сприятливий день релігійного фестивалю Кумбха-Мела. Очікувалося, що на цей захід прибудуть 5 млн паломників.

На фестивалі віддані змивають свої гріхи у священних водах річки Ганг. Вони вважають, що у цей день вода перетворюється на “амріту” – нектар безсмертя.

За даними поліції, щонайменше 650 000 людей вмилися водою священної річки до початку понеділка. Протягом усього дня у воді одночасно перебували від 11 000 до 18 000 людей, розподілених на 15 головних берегах річки.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Однак такі величезні натовпи викликають занепокоєння, оскільки Індія намагається стримати тривожну другу хвилю коронавірусу.

“Соціальне дистанціювання виявляється дуже складним. Якщо ми спробуємо забезпечити це, то можемо спровокувати тисняву – ось чому, попри бажання, ми не можемо здійснити соціальне дистанціювання на берегах річки”, – розповів генерал Санджай Гунджал.

Хоча влада вжила необхідні заходи для зменшення ризику інфікування, зокрема камери штучного інтелекту на берегах річки та обов’язкове підтвердження відсутності коронавірусу в паломників, ризик зараження залишається надвисоким.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Цього місяця також відбудуться вибори в чотирьох великих штатах. Крім того, прем’єр-міністр Нарендра Моді збирається відправитися в східний штат Західна Бенгалія для участі в мітингах, на які зберуться тисячі людей.

  • В Індії спостерігається сплеск випадків захворювання COVID-19, тому країна призупинила експорт препарату “Ремдесівір”, що застосовується при лікуванні коронавірусу, а також його активних фармацевтичних компонентів.