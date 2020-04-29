Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, учасники мітингу натовпом вийшли на проїжджу частину вулиці Грушевського. Поліція вимагала від людей розійтися і не порушувати правила карантину. Крім того, деякі учасники акції приїхали під Кабмін на власних авто, тим самим заблокувавши дорогу.

Згодом туди прибули евакуатори, між мітингувальниками і поліцією виникла суперечка, яка переросла у сутичку.

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Фото: Олександр Кужельний, #Букви


Згодом мітингувальники звільнили одну зі смуг руху.