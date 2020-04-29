Сьогодні вранці під будівлею Кабінету Міністрів, де проходить акція протесту підприємців, сталася сутичка з правоохоронцями. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, учасники мітингу натовпом вийшли на проїжджу частину вулиці Грушевського. Поліція вимагала від людей розійтися і не порушувати правила карантину. Крім того, деякі учасники акції приїхали під Кабмін на власних авто, тим самим заблокувавши дорогу.

Згодом туди прибули евакуатори, між мітингувальниками і поліцією виникла суперечка, яка переросла у сутичку.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Під будівлею Кабінету Міністрів, де проходила акція протесту підприємців, сталася сутичка з правоохоронцями. Поліції застосувала сльозогінний газ.https://t.co/yymTdTl2Hs pic.twitter.com/I8ujr762Zl — Букви (@Bykvu) April 29, 2020



Згодом мітингувальники звільнили одну зі смуг руху.