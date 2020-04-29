Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, учасники мітингу натовпом вийшли на проїжджу частину вулиці Грушевського. Поліція вимагала від людей розійтися і не порушувати правила карантину. Крім того, деякі учасники акції приїхали під Кабмін на власних авто, тим самим заблокувавши дорогу.
Згодом туди прибули евакуатори, між мітингувальниками і поліцією виникла суперечка, яка переросла у сутичку.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Під будівлею Кабінету Міністрів, де проходила акція протесту підприємців, сталася сутичка з правоохоронцями. Поліції застосувала сльозогінний газ.https://t.co/yymTdTl2Hs pic.twitter.com/I8ujr762Zl
— Букви (@Bykvu) April 29, 2020
Згодом мітингувальники звільнили одну зі смуг руху.
- 29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів мітингувальники вимагають послабити карантинні обмеження.