Вчора, 4 липня, у День незалежності Сполучених Штатів Америки, Національний музей історії України у Другій світовій війні презентував оновлену експозицію, яка розповідає про військову та економічну співпрацю між США та Україною.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України

Оновлена експозиція проєкту “Україна — розп’яття” має на меті більше розповісти про мілітарну та економічну співпрацю між США та Україною.

Акцентом експозиції є прапори двох держав поруч: державний прапор України та прапор Сполучених Штатів Америки.

Перший майорів над Азовсталлю до виходу останнього українського солдата з Маріуполя й був переданий до Музею начальником ГУР МО України генералом Кирилом Будановим. В ньому застряг фрагмент російського снаряда, нагадуючи про криваву ціну української боротьби.

Другий був піднятий піднято над будівлею Капітолія на честь виступу президента України Володимира Зеленського перед обома палатами Конгресу США під час офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки 21 грудня 2022 року. Прапор передала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі після виступу президента України Володимира Зеленського у сесійній залі Конгресу США.

Крім того, в нових вітринах представлені артефакти, документи, зразки озброєння, щойно знайдені музейниками на полях битв російсько-української війни, а також представлена добірка світлин. Серед експонатів – речі, зрошені кров’ю як українських, так і американських військових.

Музичний супровід відкриття виставки забезпечив артпроєкт “Культурний десант”, його засновник Коля Сєрга виконав гімн США.

Урочисту церемонію відкриття оновленої експозиції відвідав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк, а також міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.