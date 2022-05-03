Сьогодні на Майдані Незалежності відбулася вже третя акція з закликом до міжнародної спільноти врятувати бійців полку “Азов”, морських піхотинців та всіх тих, хто зараз перебуває на заводі “Азовсталь”.

На акції було близько 50 осіб. Насамперед це рідні та близькі тих, хто зараз в оточенні на “Азовсталі”.

Також підтримати захисників Маріуполя вийшли й ті, хто ще недавно сам був на заводі й знає, в яких умовах зараз там люди.

Я бачив багато акцій, учасники яких висували найрізноманітніші вимоги, але тут я побачив справжній крик про допомогу. Люди справді у відчаї. Крізь сльози вони кажуть, що не хочуть зустрічати труни, а хочуть побачити своїх близьких живими, коли ті повернуться додому.

Приблизно за 40 хвилин після початку акції оборонці “Азовсталі” повідомили рідним у Києві, що росіяни розпочали черговий штурм заводу. За словами активістів, ситуація у захисників надзвичайно складна. Тоді мітингувальники вирішили передати цю інформацію представникам влади.

На плакатах активісти написали різні гасла, з-поміж яких “Save Mariuopl. Save Azovstal”, “Save Azov”, заклики до проведення процедури екстракції військових та цивільних з “Азовсталі” та до порятунку поранених бійців, які так само в оточенні.

Безперечно, подвиг оборонців Маріуполя увійде до підручників історії як один з найбільших проявів героїзму. Проте родичі тих, хто зараз б’ється за “Азовсталь”, все-таки сподіваються на те, що її захисникам все ж вдасться повернутися додому.

Азов — Сталь.