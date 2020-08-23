Про це йдеться у повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження.
До Дня прапора України та Дня Незалежності проєкт ARTEFACT зробив світлову інсталяцію прапора України на об’єкті “Арка”, що є найбільшою рухомою спорудою у світі, зведеною над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.
Окрім прапора України, на знак подяки на арці засяяли також прапори більше 40 країн-донорів та країн-вкладників фонду “Укриття”, що брали участь у зведені НБК.
НБК – це масивна металева конструкція висотою 110 метрів та завдовжки 165 метрів.
Масштабні світлові інсталяції з’явились також на оглядовому колесі у Прип’яті та Градирні. Серія унікальних фото- та відеоматеріалів, що зробили митці, стане частиною нової віртуальної виставки ARTEFACT: CHOrnobyl.
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