Про це йдеться у повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження.

До Дня прапора України та Дня Незалежності проєкт ARTEFACT зробив світлову інсталяцію прапора України на об’єкті “Арка”, що є найбільшою рухомою спорудою у світі, зведеною над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Окрім прапора України, на знак подяки на арці засяяли також прапори більше 40 країн-донорів та країн-вкладників фонду “Укриття”, що брали участь у зведені НБК.

НБК – це масивна металева конструкція висотою 110 метрів та завдовжки 165 метрів.

Масштабні світлові інсталяції з’явились також на оглядовому колесі у Прип’яті та Градирні. Серія унікальних фото- та відеоматеріалів, що зробили митці, стане частиною нової віртуальної виставки ARTEFACT: CHOrnobyl.