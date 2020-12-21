На Гаваях почав вивергатися один з найбільших і найактивніших вулканів островів - Кілауеа.

Про це повідомляє геологічна служба США.

За даними геологічної служби США, виверження почалося пізно ввечері в неділю в кратері Халема’умау. Кілауеа перебуває в національному парку вулканів Гаваїв. Приблизно через годину після початку виверження стався землетрус магнітудою 4,4.

Національна служба погоди в Гонолулу випустила попередження про попіл, що падає. У повідомленні говориться, що надмірна дія вулканічного попелу викликає подразнення очей і органів дихання, повідомляє видання The Guardian.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020

Останнє виверження Кілауеа відбулося в 2018 році, в результаті чого було зруйновано понад 700 будинків і викинуть досить лави, щоб заповнити 320 000 олімпійських басейнів. Лава викидалася протягом чотирьох місяців, залишаючи на деяких ділянках відкладення товщиною до 24 метрів.

Кілауеа – активний щитовий вулкан. Його висота становить 1247 м над рівнем моря і ще на 5,5 км він іде під воду.