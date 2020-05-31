На кордоні з Угорщиною перевізники заблокували контрольний пункт пропуску "Тиса". На місце прибули резервні сили прикордонної служби.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

В ДПСУ зазначають, що дії перевізників часом носять провокаційний характер, “адже вони намагаються чинити тиск на контрольні служби”.

Прикордонники радять врахувати ситуацію, при плануванні виїзду за кордон через цей пункт пропуску.

Як повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, перевізники відмовляються декларувати посилки, які возять на замовлення. “Водії відмовляються подавати документи для митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це робить неможливим перетин кордону на законних підставах”, – зазначають прикордонники.

Фото: ДПСУ

Напередодні повідомлялося, що суд в Броварах (Київська область) заарештував шістьох учасників резонансної перестрілки в місті, яка сталася 29 травня. Всього суд має обрати запобіжний захід 21 підозрюваному.

Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.

При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.

Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.

21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.