Сьогодні, 6 липня, на горі Говерла внаслідок влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка.

Джерело: ДСНС України.

Сьогодні о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, внаслідок влучання блискавки постраждало троє осіб, зокрема дівчинка орієнтовно 11 років.

Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк інші учасники групи туристів і передали медикам.

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.

У зв’язку з цією ситуацією, рятувальники нагадали правила безпеки у разі грози в горах: