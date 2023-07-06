Джерело: ДСНС України.
Сьогодні о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, внаслідок влучання блискавки постраждало троє осіб, зокрема дівчинка орієнтовно 11 років.
Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк інші учасники групи туристів і передали медикам.
Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.
У зв’язку з цією ситуацією, рятувальники нагадали правила безпеки у разі грози в горах:
- не ховайтеся серед дерев, краще сховатись у якомусь заглибленні;
- якщо вас двоє чи більше – не скупчуйтесь разом, а ховайтеся поодинці;
- бігти до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не у весь зріст – розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини;
- негайно треба позбутись речей, які є при вас: ножі, браслети, навіть годинники – покладіть все у захищене місце якомога далі від себе;
- не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом; сядьте, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас;
- під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з металу;
- бажано не ховатися під високими деревами;
- не користуйтеся мобільними телефонами;
- завжди уточнюйте прогноз погоди та слідкуйте за штормовими повідомленнями.
- В бразильському місті Ріо-де-Жанейро у статую Христа Спасителя, розташовану на вершині гори, вдарила блискавка.
- Сонячний шторм прямує до Землі і може викликати красиві полярні сяйва, які можна побачити з усього світу.