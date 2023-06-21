Джерело: “Суспільне Харків“.

Українські захисники розповіли, що ворон вже кілька місяців мешкає з ними фактично на лінії зіткнення — до ворожих окопів близько кілометра. За словами бійця 113 батальйону ТрО на псевдо “Майор”, військові знайшли ворона близько трьох місяців тому у полі.

“Як кажуть, їх батьки у віці пів року виштовхують і вони живуть самі по собі. Якраз поряд були наші хлопці, підібрали, обігріли, погодували. І він звик до нас, тут з нами й живе”, — розповідає “Майор”.

Більшість часу ворон проводить поруч з українськими військовими.

“З першого дня він нікуди не тікав, завжди тут. З нами. Потім вже тижні три тому почав трішки літати. Зараз може облітати посадку, вертається все одно. Взимку жив, як не холодно було, то на вулиці. Ночував у бліндажі. Нині вже тепло, дощу немає. Сьогодні ночував на гілці. Його улюблені місця — на трубі сидіти або на горбі”, — розповідає “Майор”.

Українські захисники дали птаху позивний “Мавік”.

“Як дрони, “Мавік” в нас використовують у розвідці або нанесенні противнику ураження за допомогою ВОГів чи гранат. Ми ж і думали, що схопив — там кігті такі добрячі! На голову чи на плече сяде, може і залишити сліди якісь. І тому гранати він втримати зміг би, мабуть. Може, навчимо його на ворогів скидати гранати, але поки що замалий”, — коментує боєць на псевдо “Майор”.

Однак гранати від “Мавіка” українські захисники ховають, щоб птах не завдав собі шкоди.

“Та десь щось з боєкомплекту стягне. З озброєння пістолет може потягнути. Він такий, досить міцний. Тягає пляшку з водою легко, завалить п’ятилітрову без проблем”, — згадує “Майор”.

Також ворон час від часу може стягнути у військових капці, шкарпетки, кепку та інші особисті речі захисників.

За словами військового, під час вибухів ворон залишається на позиції з бійцями. Проте на вибухи він не дуже реагує: “трішки починає метушитися. Але не ховається особливо. Як справжній військовий — не дуже лякається”.

Інших тварин, які намагалися підійти до позицій, “Мавік” одразу проганяє: “Це його ареал, де він живе, і не дає нікому іншому заходити сюди. Собак не бачив, а котів — ганяє”.

Їсть ворон разом з українськими захисниками. “Тушкованка, сосиски, сир, хліб, вода. Картопля, як залишається. Чим нас годують, тим і ми годуємо”, – розповідає український військовий.

У разі ротації військові вже мають кілька варіантів, що робити з птахом.

“Була в хлопців пропозиція. Є люди, які займаються кинутими тваринами. І якщо нас звідси заберуть, ми ж не зможемо його з собою забрати. Тому є люди, які зможуть його забрати, в приватному секторі живуть. З тваринами. І можуть утримувати деякий час. А там підросте і може до природного життя повернеться”, — зазначив “Майор”.