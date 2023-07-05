Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відтак, у Херсонському та Бериславському районах Херсонської області проводяться роботи зі встановлення 10 мобільних укриттів від Товариства Червоного Хреста України.
Їх розміщують у населених пунктах, що розташовані вздовж Дніпра, а саме – в місцях ймовірних скупчень людей.
Залізобетонні конструкції рятуватимуть мирних мешканців від осколкових поранень. Також можна буде уберегтися від раптових обстрілів із реактивних систем залпового вогню та вибухових хвиль.
У кожній такій захисній споруді одночасно зможуть перебувати від 10 до 15 осіб.
- У столиці почали встановлювати та тестувати систему автоматизованого доступу до укриттів та сховищ.
- Рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади станом на 5 червня перевірили 50 195 укриттів. З них 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.