Про це повідомляють #Букви.
Учасники мітингу звинуватили Президента Володимира Зеленського у державній зраді.
Очільник партії “Демсокира” Юрій Гудименко оголосив, що “громадяни України беруть на себе відповідальність за події в Україні” та озвучив вимоги Майдану:
– відставка президента Володимира Зеленського;
– повне перезавантаження влади та розслідування її злочинів, відставка Єрмака, Демченка та “інших агентів впливу РФ”;
– перевибори до Верховної Ради.
Учасники акції зустріли ці вимоги вигуками “Зелю геть”.
Також опозиціонери оголосили про створення координаційної ради.
Перед учасниками акції виступили керівник Центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов, головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов та голова партії “Голос” Кіра Рудик.
Фото: #Букви
Учасники мітингу тримали плакати, на яких написано “Зраджуй дружину, а не Україну!”, “Кроти у владі”, “Будеш і далі брехати про “Вагнергейт?”, “Єрмак у Сибір”, “Зеленський – зрадник”, “Вийди звідси”. “Україна зради не терпить”, “Олено, він тебе також зраджує” тощо.
Після закінчення мітингу, протестувальники рушили до Офісу Президента, а потім – до Верховної Ради.
Зіткнень з поліцією не зафіксовано.
- 30 листопада перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня “готуються якісь підвезення” людей до Києва, для участі у “держперевороті”. Платити за участь “обіцяють” по тисячі гривень.
- #Букви отримали коментар в одного з лідерів і голови політради політичної партії “Демократична Сокира” Юрія Гудименка стосовно акції протесту, яка планується 1 грудня в Києві.
- Раніше Юрій Гудименко заявив, що Зеленський призначив на 1 грудня виступ у Верховній Раді, аби ввести “надзвичайний стан” з метою завадити масовим акціям.
- Під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до фінансування та підготовки державного перевороту за участі Росії, і переворот цей планується 1-2 грудня, що збіглося з датою акції протесту, яку Юрій Гудименко анонсував 21 листопада.
- Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зреагував на висловлювання Президента Володимира Зеленського щодо державного перевороту.