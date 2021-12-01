Сьогодні у Києві відбувається акція “ЗахисТИ Україну – зупини переворот”, де зібралися декілька тисяч осіб. Наразі мітингарі пішли до Офісу Президента.

Про це повідомляють #Букви.

Учасники мітингу звинуватили Президента Володимира Зеленського у державній зраді.

Очільник партії “Демсокира” Юрій Гудименко оголосив, що “громадяни України беруть на себе відповідальність за події в Україні” та озвучив вимоги Майдану:

– відставка президента Володимира Зеленського;

– повне перезавантаження влади та розслідування її злочинів, відставка Єрмака, Демченка та “інших агентів впливу РФ”;

– перевибори до Верховної Ради.

Учасники акції зустріли ці вимоги вигуками “Зелю геть”.

Також опозиціонери оголосили про створення координаційної ради.

Перед учасниками акції виступили керівник Центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов, головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов та голова партії “Голос” Кіра Рудик.

Фото: #Букви

Учасники мітингу тримали плакати, на яких написано “Зраджуй дружину, а не Україну!”, “Кроти у владі”, “Будеш і далі брехати про “Вагнергейт?”, “Єрмак у Сибір”, “Зеленський – зрадник”, “Вийди звідси”. “Україна зради не терпить”, “Олено, він тебе також зраджує” тощо.

Після закінчення мітингу, протестувальники рушили до Офісу Президента, а потім – до Верховної Ради.

Зіткнень з поліцією не зафіксовано.