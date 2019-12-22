Про це повідомляють #Букви.

Висловити свою підтримку прийшло кілька тисяч киян.

У марафоні беруть участь близько 20 відомих українських виконавців, музичних груп і спікери (волонтери, військові, адвокати й родичі підозрюваних), зокрема:

  • “Мотор’ролла”
  • “Фіолет”
  • “Мандри”
  • Сергій Танчинець (“Без Обмежень”)
  • “Karna”
  • Vlasna
  • “Нумер 482”
  • “TaRuta”
  • “Пирятин”
  • “Pushkin Klezmer Band” & “Toporkestra”
  • Pidkaura
  • Іван Леньо та Володимир Шерстюк (“Kozak System”)
  • “Брати Станіслава”
  • Олекса Бик
  • Алекс Клец
  • Юрій Сусло
  • Соня Сотник
  • Сергій Кузін
  • Сергій Зенін
  • Анна Заклецька
  • Геннадій Попенко
  • Анатолій Вексклярський #KYIVMISTAh
  • GrozovSka
  • Олександр Піпа (“@TRAKTOR”)

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Нагадаємо, що відомі українські музиканти записали відео зі словами підтримки обвинуваченим у справі вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку-Riffmaster, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Крім того, по Києву стали з’являтися графіті із закликом звільнити Андрія Антоненка-Riffmaster. Їх можна побачити від ст. м. “Льва Толстого” до Майдану Незалежності.

  • Раніше суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, нібито вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
  • Костянтин Татарченко, адвокат військового і музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), подав апеляцію на рішення Печерського суду Києва про арешт його підзахисного.
  • Андрій Антоненко подав позов проти посадових осіб, які зіпсували його репутацію. Позов поданий проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.