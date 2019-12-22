Про це повідомляють #Букви.
Висловити свою підтримку прийшло кілька тисяч киян.
У марафоні беруть участь близько 20 відомих українських виконавців, музичних груп і спікери (волонтери, військові, адвокати й родичі підозрюваних), зокрема:
- “Мотор’ролла”
- “Фіолет”
- “Мандри”
- Сергій Танчинець (“Без Обмежень”)
- “Karna”
- Vlasna
- “Нумер 482”
- “TaRuta”
- “Пирятин”
- “Pushkin Klezmer Band” & “Toporkestra”
- Pidkaura
- Іван Леньо та Володимир Шерстюк (“Kozak System”)
- “Брати Станіслава”
- Олекса Бик
- Алекс Клец
- Юрій Сусло
- Соня Сотник
- Сергій Кузін
- Сергій Зенін
- Анна Заклецька
- Геннадій Попенко
- Анатолій Вексклярський #KYIVMISTAh
- GrozovSka
- Олександр Піпа (“@TRAKTOR”)
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Нагадаємо, що відомі українські музиканти записали відео зі словами підтримки обвинуваченим у справі вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку-Riffmaster, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.
Крім того, по Києву стали з’являтися графіті із закликом звільнити Андрія Антоненка-Riffmaster. Їх можна побачити від ст. м. “Льва Толстого” до Майдану Незалежності.
- Раніше суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, нібито вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Костянтин Татарченко, адвокат військового і музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), подав апеляцію на рішення Печерського суду Києва про арешт його підзахисного.
- Андрій Антоненко подав позов проти посадових осіб, які зіпсували його репутацію. Позов поданий проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.