22 грудня на Майдані Незалежності стартував музичний марафон "Білими нитками" в підтримку військового і музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster), Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, які є підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляють #Букви.

Висловити свою підтримку прийшло кілька тисяч киян.

У марафоні беруть участь близько 20 відомих українських виконавців, музичних груп і спікери (волонтери, військові, адвокати й родичі підозрюваних), зокрема:

“Мотор’ролла”

“Фіолет”

“Мандри”

Сергій Танчинець (“Без Обмежень”)

“Karna”

Vlasna

“Нумер 482”

“TaRuta”

“Пирятин”

“Pushkin Klezmer Band” & “Toporkestra”

Pidkaura

Іван Леньо та Володимир Шерстюк (“Kozak System”)

“Брати Станіслава”

Олекса Бик

Алекс Клец

Юрій Сусло

Соня Сотник

Сергій Кузін

Сергій Зенін

Анна Заклецька

Геннадій Попенко

Анатолій Вексклярський #KYIVMISTAh

GrozovSka

Олександр Піпа (“@TRAKTOR”)

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Нагадаємо, що відомі українські музиканти записали відео зі словами підтримки обвинуваченим у справі вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку-Riffmaster, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Крім того, по Києву стали з’являтися графіті із закликом звільнити Андрія Антоненка-Riffmaster. Їх можна побачити від ст. м. “Льва Толстого” до Майдану Незалежності.