Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Цей синьо-жовтий за два місяці об’їхав 23 міста України. Прапор Єдності почав свій шлях у Полтаві 20-метровим і подорожував всією Україною. Активісти у 23 містах дошивали свої частини і залишали свої побажання єдності, свободи та перемоги.

Він зібрав на собі сотні побажань, привітань та послань і твоє може бути наступним.

На акції були присутні зо три сотні людей.

“Свято Держаного Прапора одне з найважливіших, яке святкує Україна. У цей день ми підіймаємо наш синьо-жовтий стяг і схиляємо голови в пам’ять про тих, хто віддав своє життя для того, щоб існувала Україна. Державний Прапор, Державний Гімн, Державний Герб – це фундаменти побудови нашої держави. За те, щоб наш прапор і наша держава існували, сотні років українці віддавали свої життя. Наче священний вогонь цей прапор був із ними в таборах ГУЛАГу, тримали в криївках УПА, зберігали в 60-х у самвидаві для того, щоб у 80-х мільйони українців під цим прапором і під звуки “Ще не вмерла Україна” поховали імперію”, – сказав п’ятий президент України Петро Порошенко.

Фото: Євген Краєвий

Фото: Олександр Кужельний

Учасники акції розгорнули величезний прапор і залишили на ньому свої побажання. Координатор ГО “Справа Громад” Віталій Гайдукевич розповів, що завтра Прапор Єдності братиме участь у Марші незалежності.

Активісти ГО “Справа Громад” планують продовжити шлях Прапора Єдності, щоб він об’їхав ще більше міст та сіл України, і на 30-ту річницю Незалежності України наступного року його знову розгорнуть у серці нашої держави.