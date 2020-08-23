Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Цей синьо-жовтий за два місяці об’їхав 23 міста України. Прапор Єдності почав свій шлях у Полтаві 20-метровим і подорожував всією Україною. Активісти у 23 містах дошивали свої частини і залишали свої побажання єдності, свободи та перемоги.

Він зібрав на собі сотні побажань, привітань та послань і твоє може бути наступним.

На акції були присутні зо три сотні людей.

“Свято Держаного Прапора одне з найважливіших, яке святкує Україна. У цей день ми підіймаємо наш синьо-жовтий стяг і схиляємо голови в пам’ять про тих, хто віддав своє життя для того, щоб існувала Україна. Державний Прапор, Державний Гімн, Державний Герб – це фундаменти побудови нашої держави. За те, щоб наш прапор і наша держава існували, сотні років українці віддавали свої життя. Наче священний вогонь цей прапор був із ними в таборах ГУЛАГу, тримали в криївках УПА, зберігали в 60-х у самвидаві для того, щоб у 80-х мільйони українців під цим прапором і під звуки “Ще не вмерла Україна” поховали імперію”, – сказав п’ятий президент України Петро Порошенко.

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Фото: Євген Краєвий

Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності БуквиПрапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви Прапор Єдності Букви

Фото: Олександр Кужельний

Учасники акції розгорнули величезний прапор і залишили на ньому свої побажання. Координатор ГО “Справа Громад” Віталій Гайдукевич розповів, що завтра Прапор Єдності братиме участь у Марші незалежності.

Активісти ГО “Справа Громад” планують продовжити шлях Прапора Єдності, щоб він об’їхав ще більше міст та сіл України, і на 30-ту річницю Незалежності України наступного року його знову розгорнуть у серці нашої держави.

  • Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають державного прапора.