На Тилігульському лимані, розташованому на території Миколаївської та Одеської областей, вперше з'явилися рожеві фламінго.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив регіональний ландшафтний парк “Тилігульський”.

“Перша зустріч цієї рідкісного птаха на Тилігульському лимані. Первинну інформацію про фламінго на лимані ми отримали від нашого колеги. І тут же наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати його. Птахів нарахували п’ять особин”, – розповіли в пресслужбі парку.

Там відзначили, що рожевий фламінго – єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащітастисор.

Фото: Ігор Гержик

В Європі фламінго гніздяться в заповіднику Камарг, в гирлі річки Рони (Південна Франція), в Лас-Марісмасе в Південній Іспанії і в заповіднику станемо ді Молентарджіус в Кальярі, на півдні острова Сардинія.