Глянець VOGUE зібрав кращі образи вуличного стилю.
Покази цього року були комбінованими — деякі з них були подіумними, а деякі відбулися в цифровому форматі.
Відкриття Паризького тижня моди почалося з показів Coperni, Koché і Christian Dior, а завершилося шоу від Chanel і Louis Vuitton.
Зазначається, що стиль, який буде переважати навесні наступного року, буде поєднувати в собі практичний повсякденний одяг з химерними деталями, а завершувати образ буде захисна маска.
- Раніше VOGUE показав вуличні образи з Тижня моди у Лондоні.