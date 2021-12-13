У Києві на Софійській площі сьогодні прикрасили новорічну ялинку.

Про це повідомляють #Букви.

Встановлення новорічної ялинки на площі розпочалося ще на початку грудня – зараз вона дійшла до остаточного етапу. Ялинка вже прикрашена новорічними іграшками та переливається вогнями.

За словами директора FolkUkraine Ігоря Добруцького тематикою ялинки буде “Білий квадрат”: “Такої ялинки ще не було в Києві. Киянин Малевич намалював “Чорний квадрат”, а в нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі”.

Саме компанія FolkUkraine цього року виграла тендер на проведення головної зимової локації у Києві.

Висота ялинки – понад 30 метрів. Вогні п’ятьох кольорів – білий, жовтий, помаранчевий, червоний та холодний блиск, іграшки – золотавого та червоного кольорів.

Верхівку прикрашає зірка, під ялинкою планують поставити вертеп. Урочисто запалять вогні у День Святого Миколая 19 грудня.