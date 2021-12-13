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Встановлення новорічної ялинки на площі розпочалося ще на початку грудня – зараз вона дійшла до остаточного етапу. Ялинка вже прикрашена новорічними іграшками та переливається вогнями.
За словами директора FolkUkraine Ігоря Добруцького тематикою ялинки буде “Білий квадрат”: “Такої ялинки ще не було в Києві. Киянин Малевич намалював “Чорний квадрат”, а в нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі”.
Саме компанія FolkUkraine цього року виграла тендер на проведення головної зимової локації у Києві.
Висота ялинки – понад 30 метрів. Вогні п’ятьох кольорів – білий, жовтий, помаранчевий, червоний та холодний блиск, іграшки – золотавого та червоного кольорів.
Верхівку прикрашає зірка, під ялинкою планують поставити вертеп. Урочисто запалять вогні у День Святого Миколая 19 грудня.
- Нагадаємо, 12 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі вихованці національної скаутської організації України “Пласт” передали киянам Вифлеємський Вогонь Миру.