Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.
“З 11 травня 2020 року дозволено відвідування території Карпатського біосферного заповідника (проведення екскурсій), зокрема “Долини нарцисів” та інших рекреаційних зон під відкритим небом”, – йдеться у повідомленні.
При цьому відвідувачі повинні дотримуватися правила: бути в масках і тримати соціальну дистанцію.
Правила діють на період з 11 травня 2020 року і до завершення карантину.
“Вхід на територію заповідника (проведення екскурсій) здійснюється за плату, відповідно до встановленими цінами на здійснення рекреаційних послуг”, – наголошується у повідомленні.
Фото: Varosh
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