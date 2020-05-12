У Закарпатській області в рамках пом'якшення карантину з 11 травня для відвідувачів відкрили біосферний заповідник "Долина нарцисів".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.

“З 11 травня 2020 року дозволено відвідування території Карпатського біосферного заповідника (проведення екскурсій), зокрема “Долини нарцисів” та інших рекреаційних зон під відкритим небом”, – йдеться у повідомленні.

При цьому відвідувачі повинні дотримуватися правила: бути в масках і тримати соціальну дистанцію.

Правила діють на період з 11 травня 2020 року і до завершення карантину.

“Вхід на територію заповідника (проведення екскурсій) здійснюється за плату, відповідно до встановленими цінами на здійснення рекреаційних послуг”, – наголошується у повідомленні.

Фото: Varosh