Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Збиратися “зомбі”, “привиди”, “мутанти” й інші “нечисть” почали близько 13:30 біля пам’ятника Ярославу Мудрому поряд з “Золотими воротами”. Загалом зібралося близько 150 осіб, серед яких були як діти, так і молодь.

У гримі й різноманітних костюмах учасники параду шокували перехожих своїм зовнішнім виглядом. Вони пройшлися до парку ім. Т. Шевченка, вулицею Хрещатик та закінчили свій “парад зомбі” біля стели Незалежності.

Зазначимо, що Гелловін — це кельтське язичницьке свято. Племена, які проживали на території нинішніх Ірландії, Шотландії та Англії ділили рік на два сезони — зиму і літо, і 31 жовтня був останнім днем у році.

Вважалося, що саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи приходили у світ людей. Для того, щоб захиститися від них, було заведено вбиратися у страшні костюми.

В Україні свято почали відзначати порівняно недавно. Найбільш активно його відзначає молодь, але є багато скептиків, які вважають свято чужою традицією.

У нічних клубах традиційно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада влаштовують Halloween-party, де діє обов’язковий дрес-код. Також проводять різні конкурси — на найкращий костюм і на найстрашніший грим.