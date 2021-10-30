Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Збиратися “зомбі”, “привиди”, “мутанти” й інші “нечисть” почали близько 13:30 біля пам’ятника Ярославу Мудрому поряд з “Золотими воротами”. Загалом зібралося близько 150 осіб, серед яких були як діти, так і молодь.

Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021

У гримі й різноманітних костюмах учасники параду  шокували перехожих своїм зовнішнім виглядом. Вони пройшлися до парку ім. Т. Шевченка, вулицею Хрещатик та закінчили свій “парад зомбі” біля стели Незалежності.

Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021 Парад зомбі. Київ. 30.10.2021

Парад зомбі. Київ. 30.10.2021

Фото: Букви

Зазначимо, що Гелловін — це кельтське язичницьке свято. Племена, які проживали на території нинішніх Ірландії, Шотландії та Англії ділили рік на два сезони — зиму і літо, і 31 жовтня був останнім днем у році.

Вважалося, що саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи приходили у світ людей. Для того, щоб захиститися від них, було заведено вбиратися у страшні костюми.

В Україні свято почали відзначати порівняно недавно. Найбільш активно його відзначає молодь, але є багато скептиків, які вважають свято чужою традицією.

У нічних клубах традиційно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада влаштовують Halloween-party, де діє обов’язковий дрес-код. Також проводять різні конкурси — на найкращий костюм і на найстрашніший грим.

  • Раніше #Букви розповідали, як можна одягнутися на Гелловін якщо немає костюма. А також пропонували замаскуватися під головних героїв кіно або сучасності і розповідають, як це повторити.