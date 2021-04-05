Про це розповідають #Букви.
Саме через такі обмеження з самого ранку Київ стояв у величезних заторах. Крім того, значно зріс попит на послуги таксі.
А ще багато киян добиралися на роботу на велосипедах та електросамокатах.
Наразі, аби скористатися громадським транспортом, необхідно мати перепустку. Таке рішення було прийняте комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради.
Фото: #Букви
Які обмеження будуть у Києві з 5 квітня:
- припинено роботу закладів культури;
- закриті торгово-розважальні центри;
- заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);
- не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;
- заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;
- перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;
- спортзали і фітнес-центри закриті;
- підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;
- всі школи і дитячі садки закриті;
- продуктові ярмарки заборонені;
- весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.
Контролювати дотримання карантину будуть Національна та патрульна поліція, київське управління Держспоживслужби, “Муніципальна охорона”, управління “Укртрансбезпеки”.
- Через карантинні обмеження для громадського транспорту Київ із самого ранку стоїть у величезних заторах.