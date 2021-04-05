Про це розповідають #Букви.

Саме через такі обмеження з самого ранку Київ стояв у величезних заторах. Крім того, значно зріс попит на послуги таксі.

А ще багато киян добиралися на роботу на велосипедах та електросамокатах.

Наразі, аби скористатися громадським транспортом, необхідно мати перепустку. Таке рішення було прийняте комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради.

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Фото: #Букви

Які обмеження будуть у Києві з 5 квітня:

  • припинено роботу закладів культури;
  • закриті торгово-розважальні центри;
  • заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);
  • не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;
  • заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;
  • перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;
  • спортзали і фітнес-центри закриті;
  • підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;
  • всі школи і дитячі садки закриті;
  • продуктові ярмарки заборонені;
  • весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.

Контролювати дотримання карантину будуть Національна та патрульна поліція, київське управління Держспоживслужби, “Муніципальна охорона”, управління “Укртрансбезпеки”.