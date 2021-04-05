Від сьогодні у Києві громадський наземний транспорт та метро працюють в умовах посиленого карантину. Скористатися ним можуть лише працівники критичної інфраструктури міста і за спецперепустками.

Про це розповідають #Букви.

Саме через такі обмеження з самого ранку Київ стояв у величезних заторах. Крім того, значно зріс попит на послуги таксі.

А ще багато киян добиралися на роботу на велосипедах та електросамокатах.

Наразі, аби скористатися громадським транспортом, необхідно мати перепустку. Таке рішення було прийняте комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради.

Фото: #Букви

Які обмеження будуть у Києві з 5 квітня:

припинено роботу закладів культури;

закриті торгово-розважальні центри;

заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);

не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;

перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;

спортзали і фітнес-центри закриті;

підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;

всі школи і дитячі садки закриті;

продуктові ярмарки заборонені;

весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.

Контролювати дотримання карантину будуть Національна та патрульна поліція, київське управління Держспоживслужби, “Муніципальна охорона”, управління “Укртрансбезпеки”.