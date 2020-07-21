21 липня Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Воно супроводжувалося мирною акцією протесту, а одного з депутатів на вході в парламент облили зеленкою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, 15 липня Верховна Рада України затвердила календарний план проведення четвертої сесії ВР дев’ятого скликання. Четверта сесія ВР стартує 1 вересня 2020 року, а 17 липня відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії.

Проте, на 12.00 у вівторок, 21 липня, парламент зібрався на позачергове засідання, як очікується — не останнє за літо.

Засіданню передувала пресконференція лідера партії “Слуга народу” Олександра Корнієнка і голови фракції “СН” Давида Арахамії під назвою “Перший рік монобольшінства: підсумки”.

Під час пресконференції Корнієнко та Арахамія поінформували про плани підписати коаліційну угоду у вересні і висунути своїх кандидатів в мери у всіх обласних центрах України.

Серед питань на порядку денному Ради було зниження “зеленого тарифу”. Тому засідання супроводжувалося акцією працівників галузі відновлюваної енергетики України: “Україна За відновлювану енергетику!”, проведеною біля стін парламенту.

Працівники галузі вийшли на мирний протест, щоб звернутися до Президента Володимиру Зеленському та народних депутатів України та попросити їх посприяти якнайшвидшому вирішенню проблем галузі енергетики.

Ряду нардепів довелося бути присутнім на засіданні в одязі, забрудненому зеленкою: невідомі у відповідь на заяви депутата від “Опозиційною платформи — За життя” Олега Волошина про “відсутність суверенітету” у України вирішили облити його, але дісталося також Олександру Кабанову і Євгену Шевченку зі “Слуги народу “.

Інші на засіданні навпаки виглядали “з голочки”.

Окремих нардепів на засіданні турбувало питання про те, як скоро буде обідня перерва. В цей же час деякі парламентарі влаштовували кава-брейк на місці.

Варто зазначити, що на засіданні більшість членів парламенту були присутні не тільки без рукавичок і окулярів, але і без масок. Ті, хто маски все ж придбав, носили їх неправильно. Про дотримання дистанції також не йшлося.