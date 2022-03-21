Ввечері 20 березня ворог наніс ракетний удар по Подільському району столиці. Внаслідок цього загинуло 8 осіб, а один з ТРЦ району зазнав значних руйнувань.

Про це повідомляють #Букви.

Вчора близько 23:00 окупанти обстріляли Подільський район Києва, під удар потрапив один з ТРЦ. Наразі відомо про масштабні руйнування приміщення торговельного центру.

Прес-служба офісу Генерального прокурора України повідомляє, що внаслідок обстрілу і пожежі в ТРЦ загинуло восьмеро людей. У деяких прилеглих будинках вибито шибки. Декілька приватних автомобілів, які знаходилися неподалік від торговельного центру, згоріли.

О 2:18 пожежникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1500 квадратних метрів. Згодом займання було цілковито ліквідовано. Кількість постраждалих продовжує уточнюватись. На місці працюють рятувальники та поліція.

Подільська окружна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.