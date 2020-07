View this post on Instagram

Flying boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #somewheremagazine #magnumphotos #shotoniphone #streetphotography #theperspectiveseries #somewheremagazine #myfeatureshoot #fromstreetswithlove @natgeoyourshot #life_is_street #viallinthistogether #photovogue #swpaopen2020 #streets_storytelling #streetphotographymagazine #thestreetphotographyhub #moodygrams #everybodystreet #storyofthestreet #challengeyourview #fotoroomopen #streets_storytelling #lensculturestreets #gurushots @gurushots #thisweekoninstagram @apple @instagram @vogue @tate #magnumsquare #yourshotphotographer #natgeoyourshot