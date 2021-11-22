Міжнародний конкурс "Вікі любить Землю-2021" оголосив десять найкращих світлин, зроблених з дронів, квадрокоптерів чи інших літальних апаратів.

Про це повідомляє пресслужба Вікі любить Землю Україна.

“Вікі любить Землю” — це щорічний міжнародний фотоконкурс пам’яток природи. Його учасники фотографують об’єкти природно-заповідних фондів країн, що беруть участь у конкурсі та завантажують їх на Вікісховище. Мета проєкту – сформувати якомога ширшу базу фотографій пам’яток природи світу та сприяти охороні довкілля і захисту природи.

Цьогоріч за кількістю завантажених світлин Україна посіла друге місце серед 34 країн-учасниць.

У конкурсі взяли участь 29 учасників, які завантажили 186 знімків природоохоронних територій, з них відібрали 10 найкращих.

Світлина №1

Її зробив фотограф Андрій Чуяшенко у заповідному урочищі Аршиця у Карпатах в масиві Ґорґани. Ця світлина також стала найкращою в Івано-Франківській області.

Хребет Аршиця це стрімкі схили з казковими стежками, що виводять до прихованих високогірних озер Західних Ґорґан. Та подорож була саме до цих озер – Росохан, Аршиця та Синевир” — розповів автор фотографії.

Світлина №2

Ділянка заповідника “Розточчя”, на території якого було зроблено світлину, у 2017 році потрапила до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Це фото також стало найкращим у Львівській області.

“Виявляється, наші зимові озера можуть бути неймовірно гарними, й не потрібно їхати на інший кінець світу. Коли показувала фото друзям, то спершу всі запитували, що ж це таке під мікроскопом. Але це фото з висоти квадрокоптера, і з землі ці дивні візерунки не помітні”, — розповіла про цю світлину фотографиня Анна Палюх.

Світлини №3

Третє місце посіла серія світлин Андрія Чуяшенка, зроблених на Ірдинському болоті — гідрологічному заказнику місцевого значення в Черкаському і Смілянському районах Черкаської області.

“Ірдинь для мене є місцем, що не перестає дивувати, воно настільки живе, цікаве й незвичне, а головне — зовсім не в’яжеться з картиною, що розуміється під словом “болото”. Тут дуже легко зрозуміти, наскільки мало знаєш про природу і як багато ще чекає попереду”, — розповів фотограф.

Світлина №4

Це фото було зроблено над ландшафтним заказником “Мезинська Швейцарія”. Він розташований у межах Коропського району Чернігівської області.

Світлина №5

Цю панораму зробили над територією ландшафтного парку “Прип’ять-Стохід” у Зарічненському районі Рівненської області. Авторка світлини – Аня Палюх.

Світлина №6

“Міжрічинський” регіональний ландшафтний парк — найбільший регіональний ландшафтний парк в Україні, розташований у південно-західній частині Чернігівської області. Саме над ним було зроблено цю світлину.

Світлина №7

Аерофото боліт та соснового лісу було зроблено над територією національного природного парку “Слобожанський”, який знаходиться у Краснокутському районі Харківської області. Автор фото – Артур Койрученко.

Світлина №8

Це аерофото було зроблено над ландшафтним заказником “Мезинська Швейцарія”. Він розташований у межах Коропського району Чернігівської області біля сіл Мезин і Деснянське.

Світлина №9

Фото зроблене над урочищем “Лутава” — ландшафтним заказником місцевого значення, створеним для збереження лісового масиву на лівобережжі Десни не території Чернігівської області.

Світлина №10

На фото – заказник “Станіславський”, де знаходиться балка “Байдиха”. Він розташований на узбережжі та прилеглій акваторії Дніпровського лиману. Поєднує у собі степові ділянки та мальовничі крутосхили Херсонщини. Це фото також стало найкращим у Херсонській області.

Переможці спецномінації отримають подарункові сертифікати інтернет-магазинів, а також сувеніри із символікою конкурсу.