Про це повідомляє видання HYPEBEAST.
Зйомки проходять у Сан-Франциско (США). На фото зображені Кіану Рівз (у ролі головного героя Нео) і Керрі Енн-Мосс (Трініті).
В об’єктиви потрапив момент зйомок сцени погоні, де Трініті їде за кермом мотоцикла, а Нео сидить позаду неї.
Сцену знімали за допомогою операторського крана. За процесом спостерігала режисер картини Лана Вачовскі.
Згодом Кіану Рівза помітили на вулиці в плащі зі сценарієм “Матриці” в руках.
Наразі сюжет нової частини саги тримається в секреті.
Перші три частини – “Матриця” (1999), “Матриця: перезавантаження” (2003) і “Матриця: революція” (2003) зібрали разом понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті. Всі три були зняті Ланою і Ліллі Вачовські.
“Багато ідей, які ми з Ліллі (Вачовські, – ред.) розробляли 20 років тому, зараз стали ще більш актуальними. Я дуже рада, що ці персонажі повернулися в моє життя, і вдячна за можливість попрацювати з моїми чудовими друзями”, – відзначала Лана Вачовскі, коментуючи зйомки четвертої частини “Матриці”, інформує Page Six.
Франшиза “Матриці” є однією із найбільш успішних в історії кінематографа.
“Матриця 4” повинна вийти на екрани в травні 2021 року.
The #MATRIX4 is still on going here in San Francisco.15/16-2020.thanks for your love and support fans.keanu Reeves xx pic.twitter.com/DSBEGYY4yp
— official keanu.Reeves (@keanureeves2034) February 16, 2020
Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4@abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM
— marcos vedovetto (@vedoveto37) February 16, 2020
Keanu Reeves rides a Ducati Scrambler in Matrix 4. Leaked photos show https://t.co/jPxaM6XpIH#Matrix4 #KeanuReeves
サンフランシスコで撮影中の「#マトリックス４」
撮影用にホールドされたバイクに乗るキアヌ・リーブスとキャリー・アン・モス。#キアヌ・リーブス pic.twitter.com/rK5P9SZogO
— Ayako Ueda (@okka_nyan) February 18, 2020
🎥’The Matrix 4′ filming in San Francisco, Keanu Reeves – Feb 16 2020
Thanks to Mosquito mosquito weeeeenzi (on Weibo) & to @mr_reeves_blog for sharing 🙏https://t.co/NBlqBFsXcQ#KeanuReeves #SanFrancisco #TheMatrix4 #Matrix4 pic.twitter.com/XRXPcckNge
— Keanu Planet (@keanuplanet) February 17, 2020
Thanks! alxrst
3… 2… 1… Action! #matrix4 https://t.co/Cz91loYXt0 #keanureeves pic.twitter.com/sH8xPZi39d
— Mr-Reeves News Blog (@mr_reeves_blog) February 17, 2020
Thanks! aztekstudiofilms
Extras exiting. Keanu’s in the trenchcoat hopping off the motorcycle rig platform and walking across the intersection.#matrix4 #thematrix #keanureeves https://t.co/qC6VG3aKQ8 pic.twitter.com/hAnDyTcZZt
— Mr-Reeves News Blog (@mr_reeves_blog) February 18, 2020
- Раніше у Мережі з’явилися кілька відеороликів, на яких очевидці зняли зйомки четвертої частини “Матриці”. На відео Нео і Трініті у виконанні Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс стрибають з даху, щоб кудись полетіти.