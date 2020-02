Про це повідомляє видання HYPEBEAST.

Зйомки проходять у Сан-Франциско (США). На фото зображені Кіану Рівз (у ролі головного героя Нео) і Керрі Енн-Мосс (Трініті).

В об’єктиви потрапив момент зйомок сцени погоні, де Трініті їде за кермом мотоцикла, а Нео сидить позаду неї.

Сцену знімали за допомогою операторського крана. За процесом спостерігала режисер картини Лана Вачовскі.

Згодом Кіану Рівза помітили на вулиці в плащі зі сценарієм “Матриці” в руках.

Наразі сюжет нової частини саги тримається в секреті.

Перші три частини – “Матриця” (1999), “Матриця: перезавантаження” (2003) і “Матриця: революція” (2003) зібрали разом понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті. Всі три були зняті Ланою і Ліллі Вачовські.

“Багато ідей, які ми з Ліллі (Вачовські, – ред.) розробляли 20 років тому, зараз стали ще більш актуальними. Я дуже рада, що ці персонажі повернулися в моє життя, і вдячна за можливість попрацювати з моїми чудовими друзями”, – відзначала Лана Вачовскі, коментуючи зйомки четвертої частини “Матриці”, інформує Page Six.

Франшиза “Матриці” є однією із найбільш успішних в історії кінематографа.

“Матриця 4” повинна вийти на екрани в травні 2021 року.

