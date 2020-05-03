Сьогодні в дендропарк під Києвом (село Мотижин) на мільйони яскравих тюльпанів прийшли подивитися сотні відвідувачів і це незважаючи на карантин.

Про це повідомляють #Букви.

Відвідувачів багато – парковка біля парку та узбіччя заставлені автомобілями.

Люди не поспішаючи прогулюються, фотографуються на тлі квітів. Багато хто прийшов без масок і не дотримувався соціальної дистанції.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Варто зазначити, що в Україні діє заборона на відвідування парків та скверів. За порушення карантинних обмежень передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. грн.