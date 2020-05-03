Про це повідомляють #Букви.
Відвідувачів багато – парковка біля парку та узбіччя заставлені автомобілями.
Люди не поспішаючи прогулюються, фотографуються на тлі квітів. Багато хто прийшов без масок і не дотримувався соціальної дистанції.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Варто зазначити, що в Україні діє заборона на відвідування парків та скверів. За порушення карантинних обмежень передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. грн.
- У квітні в парку “Кіото”, який простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова в Києві, зацвіли сакури. Навіть в будній день в парку можна зустріти десятки людей, які прогулюються, багато з них роблять фото на пам’ять.