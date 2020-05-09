Незважаючи на коронавірус в Білорусі пройшов військовий парад

Про це повідомляє місцеве видання Tut.by.
У параді взяли участь понад 3 тисячі осіб, військова техніка та авіація. Глядачів було помітно менше, ніж в попередні роки. При цьому лише деякі були в масках, а безпечну дистанцію дотримувалися далеко не всі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на параді, що “в цьому шаленому світі знайдуться люди, які засудять за його проведення”.
“Не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас – спадкоємців перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору. А якщо і був би, ми вчинили б так само”, – заявив Лукашенко.
Один із солдатів під час параду відчув нездужання та впав.
У Мінську пройшов парад, незважаючи на пандемію і 20 тисяч заражени
В Білорусі все стабільно:
У Мінську пройшов парад, незважаючи на пандемію і 20 тисяч заражених.
P.S. Один із солдатів знепритомнів під час параду. Сподіваємося не від COVID-19
🎥: @marinka_b96 | instagram
Опубликовано Букви Суббота, 9 мая 2020 г.
Нагадаємо, у Києві в парку Вічної Слави проходить акція, присвячена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вхід в парк обмежений, тому там утворилися черги і скупчення людей. Для покладання квітів їх пропускають маленькими групами.
- Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.