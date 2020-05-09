Незважаючи на коронавірус в Білорусі пройшов військовий парад

У Білорусі, незважаючи на епідемію коронавірусу, відбувся військовий парад з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє місцеве видання Tut.by.

У параді взяли участь понад 3 тисячі осіб, військова техніка та авіація. Глядачів було помітно менше, ніж в попередні роки. При цьому лише деякі були в масках, а безпечну дистанцію дотримувалися далеко не всі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на параді, що “в цьому шаленому світі знайдуться люди, які засудять за його проведення”.

“Не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас – спадкоємців перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору. А якщо і був би, ми вчинили б так само”, – заявив Лукашенко.

Один із солдатів під час параду відчув нездужання та впав.

У Мінську пройшов парад, незважаючи на пандемію і 20 тисяч заражени В Білорусі все стабільно: У Мінську пройшов парад, незважаючи на пандемію і 20 тисяч заражених. P.S. Один із солдатів знепритомнів під час параду. Сподіваємося не від COVID-19 🎥: @marinka_b96 | instagram Опубликовано Букви Суббота, 9 мая 2020 г.