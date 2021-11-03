Сьогодні перед Верховною Радою зібралося більше пів тисячі людей на мітинг проти "примусової вакцинації".

Про це повідомляють #Букви.

Люди тримають плакати із написами: “Скажи ні обов’язковій вакцинації”, “Скажи ні COVID-паспортам”, “Скажи ні COVID-фашизму” тощо.

Наразі на площі понад 500 мітингарів, проте люди продовжують сходитися.

Деякі учасники мітингу заявляють, що їх незаконно відсторонили від роботи, а це є порушенням трудових та конституційних прав.

Фото: #Букви

Раніше анонсувалося, що до Києва на мітинг люди приїдуть із різних областей, зокрема Дніпропетровської та Одеської областей.

Крім того, сьогодні такий самий антивакцинаторський мітинг заплановано й у Львові.