Нові правила перевезень: як у Києві пройшов перший день обмежень

Від сьогодні в Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів між регіонами. Обмеження ввела і “Укрзалізниця“.

#Букви розповідають, як пройшов перший день з обмеженнями.

Нові правила стосуються будь-яких перевезень між регіонами (регулярних та нерегулярних рейсів автомобільного, авіаційного та залізничного транспорту).

Водії, екіпаж та пасажири міжрегіональних рейсів повинні мати:

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (для “жовтої” зони достатньо підтвердження отримання однієї дози щеплення);

або міжнародний/внутрішній/іноземний сертифікат, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 (підходить будь-яка з дозволених ВООЗ), негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус або одужання від цієї хвороби, що підтверджено через “Дію”;

або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 не пізніше 72 години.

Водночас нові правила перевезень пасажирів не стосуються неповнолітніх пасажирів, оскільки для них наразі не передбачено можливості оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.

На Центральному залізничному вокзалі столиці сьогодні розгорнули пункти експрес-тестування на коронавірус та пункти безкоштовної вакцинації.

Пасажири, які мають квиток на поїзд, можуть зробити медичне дослідження за 350 гривень. Ця послуга користується попитом, біля пунктів тестування збираються черги пасажирів.

Водночас співробітники “Укрзалізниці“ за першу половину доби не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність належних документів.

Перевіряють достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян працівники Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники патрульної поліції України. На планшети поліцейських встановили спеціальну програму для швидкої перевірки сертифікатів з “Дії” або сканування паперового його варіанту.