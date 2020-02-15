Про це повідомляється на сайті Nike.

Це покращена версія торішньої моделі Adapt BB.

Продажі нової моделі, Adapt BB 2.0, стартують у неділю, 16 лютого.

Продажі почнуться відразу ж після гри в рамках All-Star Weekend.

Цю модель кросівок вже випробував баскетболіст клубу “Мемфіс” Гріззліс Джа Морант.

У спеціальному додатку до кросівок користувач бачить не тільки стан шнурків, а й температуру, а також вологість всередині взуття.

З’єднання кросівок зі смартфоном або іншим пристроєм здійснюється через Bluetooth.

За допомогою додатку можна регулювати підсвічування або посадку під форму ноги.

Основний контролер кросівок знаходиться на підошві під спеціальною кришкою.