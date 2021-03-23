Сьогодні, 23 березня, продовжили відмивати від графіті фасад Офісу президента, що на Банковій.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Перед тим, як безпосередньо змивати написи, їх обробляють спеціальною хімічною речовиною, а поверх заклеюють плівкою на певний час для того, щоб хімія подіяла.

Після цього написи змивають струменем гарячої пари, що подається під високим тиском.

Наразі роботи тривають. Раніше повідомлялося, що на виведення графіті знадобиться три дні.

Фото: #Букви

Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронці готують нові підозри учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.