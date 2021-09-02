Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards оголосили фіналістів цього року, які зафіксували кумедні моменти, побачені в дикій природі.

Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС.

У число фіналістів увійшли знімки тюленя, який, здається, хихоче, павіана, який виглядає так, ніби співає, і дуже сердитого шпака.

Премія Comedy Wildlife Photography Awards була заснована Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Саллама, професійними фотографами і палкими захисниками природи.

Конкурс, зокрема, спрямований на те, щоб наголосити на важливій ідеї збереження дикої природи в захоплюючій і позитивній формі.

Переможці будуть оголошені на церемонії нагородження 22 жовтня.

А поки ось кілька робіт фіналістів, які змусять вас посміхнутися.

Мартіна Новотна, Великобританія

Ендрю Мейс, Південна Африка

Енді Паркінсона, півострів Камчатка

Аніта Росс, США

Брук Берлінг, США

Чи Кі Тео, Сінгапур

Чу Хан Лін, Тайвань

Клемансо Гінар, Саудівська Аравія

Едвін Смітс, Нідерланди

Сарош Лодхі, Індія

Сиддхант Агравал, Індія

Венона Суйда, США